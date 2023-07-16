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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi
Giriş Tarihi: 16.07.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 19:02

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. İstanbul'da ilk evini alacak vatandaşlar için Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 1+1, 2+1, 3+1 daireler yüzde 20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılacak. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı sorgulanıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY Emlak Konut kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. Yenişehir evleri Arnavutköy projesi ile İstanbul Havalimanı'na yakın konumda 1+1, 2+1, 3+1 daireler yapılacak. THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Kura başvuru ücretinin alınmayacağı THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İşte, yanıtı…

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlattı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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