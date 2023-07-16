THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. İstanbul'da ilk evini alacak vatandaşlar için Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 1+1, 2+1, 3+1 daireler yüzde 20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılacak. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı sorgulanıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…