THY kabin memuru başvuru ekranı: 2023 THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

FİZİKSEL KOŞULLAR

•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları'nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

SAĞLIK KOŞULLARI

•İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişindeki beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Kabin memuru işe alım sürecine katılmak isteyen adayların ilanda yer alan tüm kriterleri (yaş, eğitim durumu, askerlik durumu, öğrenim durumu, boy ve diğer) taşıması gerekmektedir. Belirtilen kriterleri taşımamasına rağmen başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve olumsuz olarak değerlendirilecektir.

Bir kabin memuru bazen aynı gün hem iç hem de dış hat uçuşu gerçekleştirebilirken bazen de ER (Extended Range) olarak tabir edilen okyanus aşırı uçuşlara giderek uzun süreli konaklama yapabilmektedirler. Türk Hava Yolları'nda görev yapan kabin ekipleri, göreve başladıkları günden itibaren hem iç hat hem de dış hat uçuşları yapmaktadır. Kabin memurlarının çalışma günleri gibi boş/tatil günleri de farklılık göstermekte ve aylık olarak yayınlanan programlarda uçuş görevleri ve tatil günleri kabin ekiplerine bildirilmektedir.

Ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgi, işe alım sürecinde verilmektedir.