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Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:52

THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

THY tecrübesiz kabin memuru alımını duyurdu. Türk Hava Yolları kariyer sayfasından duyurulan alımda şartlar da açıklandı. Ekip çalışmasına yatkın güler yüzlü çalışma arkadaşları arandığı belirtilen ilan şimdiden birçok kişinin gündeminde. En az lise mezunu olmanın da aralarında bulunduğu THY kabin memuru başvuru şartları en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır?

THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, THY tecrübesiz kabin memuru başvuru işlemleri için kariyer sayfasına yöneldi. Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olarak iletişim becerisi yüksek, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik çalışma arkadaşları aradığını aktaran ilan yoğun ilgiyle karşılaştı. İşte, THY kabin memuru başvuru şartları...

THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

THY TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR!

"Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Türk Hava Yolları'nın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik çalışma arkadaşları arıyoruz." şeklinde ilanının paylaşan THY, şartları da sıraladı:

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THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Koşullar
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?


Fiziksel Koşullar
•Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)
•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak
•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları'nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.
*Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Sağlık Koşulları
•Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.
•Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.
•Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
•Türk Hava Yolları'nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
•Erkek adaylarımız için; askerlikten muaf olma nedeni, "Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi"nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adaylarımızın başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.

THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

•Yukarıdaki ilan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
•Yukarıdaki ilan koşullarını taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
•İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.
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