Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:52
THY tecrübesiz kabin memuru ilanı yayında! 2024 THY kabin memuru başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?
THY tecrübesiz kabin memuru alımını duyurdu. Türk Hava Yolları kariyer sayfasından duyurulan alımda şartlar da açıklandı. Ekip çalışmasına yatkın güler yüzlü çalışma arkadaşları arandığı belirtilen ilan şimdiden birçok kişinin gündeminde. En az lise mezunu olmanın da aralarında bulunduğu THY kabin memuru başvuru şartları en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır?