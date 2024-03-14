TIP BAYRAMI MESAJLARI 🩺👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️ Uzun, kısa, resimli, Tıp Bayramı kutlama mesajları 2024

"Büyük özveriyle, günde yüzlerce hastaya yardımcı olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun."

"Hem pandemi döneminde hem de deprem dayanışmasında tek yürek olarak emek veren tüm hekim ve sağlık emekçilerine minnet borçluyuz. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

"Ülkemizin dört bir yanında; sağlıklı bir toplum için gecesini gündüze katan , her koşulda fedakarca çalışan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."