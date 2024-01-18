Tıp dünyası şaşkın! Gebeliği tam 12 ay boyunca sürdü, sırrı hala çözülemedi…

ABD'de yaşayan Beulah Hunter, hamile kaldığında hayatının şokunu yaşayacağını tahmin edememişti. Her anne adayı gibi çocuğuna kavuşma hayali ile bekleyen Hunter, dünyanın en genç doğan bebeğine sahip oldu. İşte tıp dünyasının şaşkınlıkla karşıladığı o ilginç olay…

ABD'li Beulah Hunter'ın başına gelen olay daha önce görülmemiş cinsten. Normal bir şekilde doğum yapacağını düşünerek hastaneye yatan kadın, tam 100 gün geç doğurdu. Sağlıklı bir şekilde doğan Penny Diana, hayatını sürdürürken, tıp dünyası hala bu hamileliğin sırrını çözemedi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları;

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Ancak oldukça sağlıklı ve normal görünümde olan bebek, aslında sıra dışı bir hikayeye sahipti. Dünyaya gelişi, günümüzde dahi kırılamayan 70 yıllık bir rekora imza attı. Penny, tam 100 gün gecikmeli olarak dünyaya gelmiş ve annesi Beulah Hunter ise 375 günle, yani 12 ay 10 günle insanların yaşadığı en uzun hamileliği deneyimlemişti. Ortalama sağlıklı bir gebelik 280 gün sürerken, Hunter'ınki tam 1 yıl 10 gün sürmüştü. Peki bu nasıl mümkün olabilmişti?

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Ancak, bu tarihi hamilelik olayı, doktorları da şaşırtarak dünya tarihine geçti. Doğum sırasında görev alan Dr. Daniel Beltz, olayın inanılabilirliği konusundaki şüpheleri gidermek amacıyla Beulah Hunter'ın gebelik test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldı. Dr. Beltz, tüm ülkeyi hamileliğin gerçek olduğuna ikna etmeye çalıştı.

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Birçoğu, Hunter'ın ilk hamileliğinden düşük yaptığını ve yeni bir bebek olduğunun farkına varmadan hızla tekrar hamile kaldığını düşünüyordu. Doktor Beltz, iddiasını desteklemek için 24 Mart'ta laboratuvarda gerçekleşen ve genç kadının adet döngüsünün 10 Şubat'ta durduğunu doğrulayan bir gebelik testi yaptı.

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ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE SAĞLIKLIYDI

Küçük Penny Diana 21 Şubat 1945'te doğduğunda 3.14 kilogramdı. Doğmak için bir yıldan fazla zamana ihtiyacı olan bir bebek için bu kilo bir hayli azdı. Bazı komplikasyonlara rağmen küçük kız şaşırtıcı bir şekilde tamamen sağlıklıydı ve zamanında doğmuş bir bebek gibi görünüyordu.