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Haberler Fotohaber Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:57

Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

Ocean Gate Titan denizaltı son durumu hakkında araştırmalar devam ediyor. Titanik'in enkazını turistik amaçlı gezmek isteyen 5 kişinin içinde yer aldığı denizaltına dair sinyaller kayboldu. Ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, içindeki oksijen stoku hakkında da bilgiler verildi. Bu noktada Titanik denizaltındakiler öldü mü, oksijen tükendi mi sorusu yanıt arıyor. 3 iş insanı, bir uzman ve bir kaptanın yer aldığı denizaltı, içindekilerin mezarı olabilir. Peki, Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü? İşte detaylar

Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

Titanik denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi sorusu yanıt aramakta. Ocean Gate Titan denizaltı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra irtibat kesildi ve son sinyal Pazar günü alındı. İçinde 5 kişi bulunurken, içerisinde oksijen kapasitesi de sınırlı sayıda. İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

TİTANİK ENKAZINI ZİYARET EDEN DENİZALTI KAYBOLDU

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri inişten 1 saat 45 dakika sonra kayboldu Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu

BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının bulunması için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

6,4 metre uzunluğundaki denizaltı ile irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dile getirdi.

ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

GEMİ OYUN KOLUYLA YÖNETİLİYOR

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği belirtildi.

Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmezken, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

TİTANİK ENKAZINDA KAYBOLAN DENİZALTI BULUNDU MU?

Titanik enkazını gezmek için dalış yapan denizaltı çalışmaları henüz tamamlanmış değil. İçerisinde Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve çocuğu Sulemon, Fransız Titanik uzmanları Paul-Henri Nargeolet ve Stockton Rush ile İngiliz iş adamı Hamish Harding yer alıyor.

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