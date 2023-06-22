Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:57

Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü, oksijenleri tükendi mi? İşte Titanik enkazını arayan OceanGate Titan denizaltı son durumu!

Ocean Gate Titan denizaltı son durumu hakkında araştırmalar devam ediyor. Titanik'in enkazını turistik amaçlı gezmek isteyen 5 kişinin içinde yer aldığı denizaltına dair sinyaller kayboldu. Ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, içindeki oksijen stoku hakkında da bilgiler verildi. Bu noktada Titanik denizaltındakiler öldü mü, oksijen tükendi mi sorusu yanıt arıyor. 3 iş insanı, bir uzman ve bir kaptanın yer aldığı denizaltı, içindekilerin mezarı olabilir. Peki, Titanik enkazını arayan denizaltındakiler öldü mü? İşte detaylar