Titanik enkazı nerede, hangi ülkede, ne zaman bulundu? 1912 yılında batan Titanik enkazı kaç metre derinlikte, kazada kaç kişi öldü?

Titanik enkazı nerede, hangi ülkede soruları yanıt arıyor. Ocean Gate Titan adlı denizaltının Titanik enkazını turistik amaçlı gezerken kayıplara karışmasıyla birlikte 111 yıllık efsane tekrardan akıllara gelmiş durumda. İçerisinde 5 kişinin oksijeni tükenirken, arama kurtarma çalışmaları da devam etmekte. Bu noktada Titanik enkazı kaç metre derinlikte, ne zaman bulundu gibi sorular yanıt aramakta. ABD kurtarma ekipleri çalışmalara devam ederken, umudun gittikçe kaybolduğu söyleniyor. Peki, Titanik enkazı hangi ülkede? İşte konu hakkında detaylar