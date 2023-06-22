Titanik enkazı nerede, hangi ülkede, ne zaman bulundu? 1912 yılında batan Titanik enkazı kaç metre derinlikte, kazada kaç kişi öldü?

Dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak inşa edilen ve bin 500den fazla insanın hayatını kaybettiği Titanik'in enkazı hakkında araştırmalar daha da hızlandı. Enkazı arayan denizaltının kaybolması sonucu yüzyılın en büyük felaketlerinden biri tekrardan gündem oldu. Peki, Titanik enkazı nerede, hangi ülkede? Titanik enkazı kaç metre derinlikte? İşte konu hakkında detaylar