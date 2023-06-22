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Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:18

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu, ne zaman bulunacak sorusu yanıt arıyor. 1912 yılında buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını görmek için denizaltı turu sürekli olarak düzenlenmekte. İçerisinde iki Titanik uzmanı ve 3 milyarderin yer aldığı denizaltına dair sinyaller geçtiğimiz hafta kayboldu. Cuma günü yapılan açıklamada denizaltında 90 saatlik oksijenin kaldığı bildirilirken, bugün bulunamadıkları takdirde araçta yer alan 5 kişi hayatını kaybedecek. Bu noktada "Titanik için giden denizaltı nerede?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İşte detaylar

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu, içindekilere ne oldu soruları yanıt arıyor. Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltı için çalışmalar hala devam etmekte. Turistik amaçlı kullanılan denizaltının dalıştan yaklaşık 2 saat sonra sona erdiği ve uzun süredir sinyal alınamadığı belirtildi. Koltuk başı 250 bin dolar verilen seyahatin sonu ölüm olabilir.

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

TİTANİK ENKAZINI ZİYARET EDEN DENİZALTI KAYBOLDU

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri inişten 1 saat 45 dakika sonra kayboldu Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu

BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının bulunması için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

6,4 metre uzunluğundaki denizaltı ile irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dile getirdi.

ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

GEMİ OYUN KOLUYLA YÖNETİLİYOR

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği belirtildi.

Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmezken, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan son açıklamada, denizaltıda 28 saatten az oksijenin kaldığı belirtildi. Öte yandan bu akılalmaz denizaltının 700 lira değerindeki bir oyun koluyla yönetilmesi duyanları şaşkına çevirdi.

Yayınlanan görüntülerde, denizaltı bir dönem Türkiye'de de oldukça tercih edilen bir markanın kontrolcüsü ile yönetiliyordu.

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