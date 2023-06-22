Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:18

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İçindekilerin oksijenleri tükeniyor! Titanik için giden denizaltı nerede, içindekilere ne oldu?

Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu, ne zaman bulunacak sorusu yanıt arıyor. 1912 yılında buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını görmek için denizaltı turu sürekli olarak düzenlenmekte. İçerisinde iki Titanik uzmanı ve 3 milyarderin yer aldığı denizaltına dair sinyaller geçtiğimiz hafta kayboldu. Cuma günü yapılan açıklamada denizaltında 90 saatlik oksijenin kaldığı bildirilirken, bugün bulunamadıkları takdirde araçta yer alan 5 kişi hayatını kaybedecek. Bu noktada "Titanik için giden denizaltı nerede?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Titanik enkazında kaybolan denizaltı bulundu mu? İşte detaylar