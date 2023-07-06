TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

6 farklı renk seçeneğine sahip olan TOGG fiyatlarını güncelledi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri alınmıştı. Peki TOGG fiyat listesi 2023 nasıl? Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?