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Haberler Fotohaber TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 16:47

TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Yerli otomobil TOGG güncel fiyat listesi merak ediliyor. Mart ayında ön sipariş yöntemi ile sipariş almaya başlayan TOGG o tarihten bu yana fiyatlarına herhangi bir artış yapmamıştı. İşte TOGG fiyat listesi 2023

TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

6 farklı renk seçeneğine sahip olan TOGG fiyatlarını güncelledi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri alınmıştı. Peki TOGG fiyat listesi 2023 nasıl? Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TOGG RENKLERİ NELER?

6 farklı renk seçeneğine sahip olan TOGG'da laciverte yakın renk görünümüyle Gemlik modeli, kırmızıya yakın renk görünümüyle Anadolu modeli, griye yakın renk görünümüyle Kula modeli, bej rengine yakın görünümüyle Kapadokya modeli, siyah renk görünümüyle Oltu modeli ve beyaz renk görünümüyle Pamukkale modeli bulunuyor.

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TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TOGG TEMMUZ AYI YENİ FİYAT LİSTESİ

T10X V1 RWD Standart Menzil 314 km 1.207.000

T10X V2 RWD Standart Menzil 314 km 1.307.000

T10X V2 RWD Uzun Menzil 523 km 1.557.000

TOGG fiyat listesi 2023: Yeni ve zamlı TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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