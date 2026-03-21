TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 21.03.2026 07:36
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci büyük ölçüde tamamlandı. Birçok ilde hak sahipleri belirlendi ve kalan kuralarla birlikte proje kapsamındaki konutların tahsisi sona yaklaşmış durumda. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, açıklanan sonuçların ardından ödeme planı, peşinat tutarı ve aylık taksit detaylarını merak ediyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için ödemeler ve taksitler, belirlenen plan doğrultusunda vatandaşların bütçelerine uygun şekilde şekillendiriliyor.