Haberler Fotohaber TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 21.03.2026 07:36

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci büyük ölçüde tamamlandı. Birçok ilde hak sahipleri belirlendi ve kalan kuralarla birlikte proje kapsamındaki konutların tahsisi sona yaklaşmış durumda. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, açıklanan sonuçların ardından ödeme planı, peşinat tutarı ve aylık taksit detaylarını merak ediyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için ödemeler ve taksitler, belirlenen plan doğrultusunda vatandaşların bütçelerine uygun şekilde şekillendiriliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci son aşamaya geldi. Ülke genelinde birçok ilde hak sahipleri belirlendi ve kalan çekilişlerin ardından konutların tahsisi tamamlanmış olacak. Düşük peşinat imkânı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle öne çıkan projede, vatandaşlar aylık taksit miktarları ve ödeme planına dair meraklarını sürdürüyor.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

TOKİ 2026 KONUT ÖDEME PLANLARI BELİRLENDİ

Projede yer alan konutlar, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle alıcılara sunulacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla konut sahibi olabilecek ve ödemelerini 240 aya kadar uzayan taksitlerle gerçekleştirebilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

İSTANBUL İÇİN TOKİ ÖDEME PLANI

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da satışa sunulan dairelerin fiyat ve ödeme detayları netleşti. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle sunulan konutlarda aylık taksit tutarları da belirlendi.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

55 metrekare 1+1 daireler:
İstanbul'da 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu daireler için 195 bin TL peşinat ödenecek. 240 ay vadede aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

65 metrekare 2+1 daireler:
2 milyon 450 bin TL satış fiyatına sahip 65 metrekarelik 2+1 konutlarda peşinat tutarı 245 bin TL olarak belirlendi. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

80 metrekare 2+1 daireler:
80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. 295 bin TL peşinat ödenecek bu konutlarda, 240 ay vade ile aylık taksit 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN TOKİ ÖDEME PLANI

TOKİ tarafından İstanbul dışındaki illerde satışa sunulan sosyal konutların fiyat ve ödeme detayları da açıklandı. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneğiyle hak sahiplerine sunuluyor.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

55 metrekare 1+1 daireler:
İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Bu daireler için 180 bin TL peşinat ödenecek. 240 ay vadede aylık taksit tutarı ise 6 bin 750 TL olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

65 metrekare 2+1 daireler:
2 milyon 200 bin TL satış fiyatına sahip 65 metrekarelik 2+1 konutlarda peşinat tutarı 220 bin TL olarak açıklandı. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEMELERİ VE TAKSİTLERİ: 1+1 2+1 TOKİ ödemesi ne kadar, aylık taksitler ne zaman başlıyor?

80 metrekare 2+1 daireler:
80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak duyuruldu. 265 bin TL peşinat ödenecek bu konutlarda, 240 ay vade ile aylık taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

