TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Büyük bir merakla beklenen kura çekimi, deprem bölgesindeki hak sahiplerinin katılımı için TPAO Adıyaman Konferans Salonu'nda halka açık ve fiziki olarak organize edilecek. Salon dışındaki vatandaşların ya da diğer illerden süreci takip etmek isteyenlerin mağdur olmaması adına tüm çekiliş dijital ortama aktarılacak. Adıyaman Merkez TOKİ konut belirleme kurası, başlama saati olan 13.30'dan itibaren eş zamanlı olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden canlı yayınla tüm Türkiye'ye ulaştırılacak.

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