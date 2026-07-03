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Haberler Fotohaber TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:06

TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde ikinci aşama resmen başlıyor. Deprem bölgesine öncelik verilen dev projede, Adıyaman Merkez 5 bin konut projesi için konut belirleme kurası heyecanı yaşanıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, 2026 TOKİ Adıyaman Konut Belirleme kura sonuçları canlı izle ekranı!

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TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Adıyaman'da beklenen gün geldi. 81 ilde tamamlanan hak sahipliği kuralarının ardından, dairelerin kat, blok ve oda sayılarını netleştirecek konut belirleme süreci bugün itibarıyla başlıyor. Vatandaşlar, TPAO Konferans Salonu'nda kurulacak noter kürsüsünden gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

ADIYAMAN TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde gözler Adıyaman Merkez etabına çevrildi. TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Adıyaman Merkez 5 bin sosyal konut projesine yönelik konut belirleme kurası 3 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin blok, kat ve daire numaralarını belirleyecek olan bu kritik çekiliş saat 13.30 itibarıyla başlayacak.

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TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Büyük bir merakla beklenen kura çekimi, deprem bölgesindeki hak sahiplerinin katılımı için TPAO Adıyaman Konferans Salonu'nda halka açık ve fiziki olarak organize edilecek. Salon dışındaki vatandaşların ya da diğer illerden süreci takip etmek isteyenlerin mağdur olmaması adına tüm çekiliş dijital ortama aktarılacak. Adıyaman Merkez TOKİ konut belirleme kurası, başlama saati olan 13.30'dan itibaren eş zamanlı olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden canlı yayınla tüm Türkiye'ye ulaştırılacak.

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TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından vatandaşlar "İsmim çıktı mı, hangi daire bana isabet etti?" sorusunun yanıtını aramaya başlayacak. Noter onayından geçen resmi isim listesi ve daire eşleşmeleri, çekiliş bittikten sonra e-Devlet kapısına yüklenecek. Hak sahipleri, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranından kendilerine çıkan konutun detaylarını (blok, kat, daire numarası) anlık olarak öğrenebilecekler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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