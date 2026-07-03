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TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:06
TOKİ Adıyaman Konut Belirleme Kurası 2026: Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde ikinci aşama resmen başlıyor. Deprem bölgesine öncelik verilen dev projede, Adıyaman Merkez 5 bin konut projesi için konut belirleme kurası heyecanı yaşanıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, 2026 TOKİ Adıyaman Konut Belirleme kura sonuçları canlı izle ekranı!