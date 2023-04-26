TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erecek.

26 Nisan bugün Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale arsa isim listesi noter huzurunda belirleniyor.