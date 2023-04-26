TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, 26 Nisan 2023 Çarşamba bugün Balıkesir ve Bursa'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Balıkesir'de 1520, Bursa'nın Gemlik, Keles, Orhaneli, Orhangazi ilçelerinde ise 1300 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…