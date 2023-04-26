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Haberler Fotohaber TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:06

TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, 26 Nisan 2023 Çarşamba bugün Balıkesir ve Bursa'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Balıkesir'de 1520, Bursa'nın Gemlik, Keles, Orhaneli, Orhangazi ilçelerinde ise 1300 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İlk Evim Arsa kuraları 28 Nisan'da sona erecek. Güncellenen takvime göre, bugün Balıkesir'de 1520, Bursa'nın Gemlik, Keles, Orhaneli, Orhangazi ilçelerinde 1300 olmak üzere toplam 2820 müstakil arsa kurası çekilecek. Müstakil TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, 26 Nisan 2023 TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erecek.

26 Nisan bugün Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale arsa isim listesi noter huzurunda belirleniyor.

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TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

TOKİ BALIKESİR VE BURSA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Balıkesir'de 1520, Bursa'nın Gemlik, Keles, Orhaneli, Orhangazi ilçelerinde ise 1300 müstakil arsa kura çekimi 26 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.

Balıkesir arsa kuraları saat 10.00'da, Bursa arsa kuraları ise saat 11.00'de başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

TOKİ BALIKESİR VE BURSA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Sonuçlar sistemde yer almadan öncede hak sahiplerinin isim listesi canlı yayında açıklanacak.

TOKİ BALIKESİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BURSA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Balıkesir ve Bursa arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

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