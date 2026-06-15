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Haberler Fotohaber TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:12

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartını kaldırarak dev bir açık satış kampanyası başlattı. Tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan bu tarihi fırsatta süreç bugün itibarıyla resmen açılırken indirim imkanı ve 18 bin TL taksitle ev sahibi olmanın ödeme planı merak konusu. İşte, 2026 TOKİ başvuru ekranı.

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TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

Ev hayali kuran milyonlarca kişi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026 TOKİ kurasız konut satışlarında süreç 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamak isteyen T.C. vatandaşları için herhangi bir hane içi gelir sınırı ya da ikametgah mecburiyeti aranmazken, taksit tutarlarının 18 bin liradan başlaması orta gelirli aileler için büyük bir avantaj sunuyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

GELİR VE İKAMETGAH ŞARTI YOK: TOKİ AÇIK SATIŞTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Geleneksel TOKİ projelerindeki en büyük kısıtlamalar bu defa tamamen rafa kaldırıldı. Açık Satış Kampanyası kapsamında, projenin inşa edildiği şehirde yaşama zorunluluğu ya da hane halkı gelir sınırı bulunmuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli kabul ediliyor.

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TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

Tek ve en kritik şart; başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir tapulu konutun bulunmaması. Her haneden yalnızca tek bir başvuru alınabilirken, kriterleri karşılayan vatandaşlar doğrudan banka şubesine giderek işlemlerini başlatabiliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

TOKİ KURASIZ BAŞVURU EKRANI VE BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bu projede herhangi bir kura çekilişi ya da ön başvuru ücreti tahsilatı yapılmayacak. Satış modeli tamamen "başvuru önceliği" esasına göre yani ilk gelenin konutu seçip satın alabildiği bir sistemle işliyor.

Vatandaşlar, il ve proje bazındaki tüm boş daireleri, fiyat listelerini ve güncel durumları resmi olarak [https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/](https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/) internet adresi üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Beğenilen konut için yetkilendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerine doğrudan müracaat edilerek peşinat yatırılacak ve vakit kaybetmeden gayrimenkul sözleşmesi imzalanacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI: 3 FARKLI MODEL

TOKİ, bütçelerine göre hareket etmek isteyen vatandaşlara tam 3 farklı ödeme modeli hazırladı. Şehre ve projenin yapısına göre değişiklik gösteren konut fiyatlarında peşin alımı seçenlere yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu kapsamda 2+1 konutların net peşin fiyatları 2.1 milyon TL ile 5.4 milyon TL arasında; 3+1 konutların ise 2.7 milyon TL ile 6.2 milyon TL arasında değişiyor. Taksitli seçeneklerde ise başlangıç tutarı 18 bin TL olarak belirlendi. Diğer alternatif ödeme modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Model 1: Tamamı peşin ödemelerde net %25 indirim hakkı.

Model 2: %50 peşinat ödeyenlere net %8 indirim ve tam 72 ay vade seçeneği.

Model 3: %50 peşinatın yarısını (%25) sözleşmede, kalan yarısını (%25) 12 ay sonra ara ödemeyle kapatma imkanı ve kalan bakiye için 60 ay vade fırsatı.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

6 ŞEHİRDE TANITIM OFİSİ KURULDU: EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projelerin bir kısmı fiziki olarak tamamen tamamlanmış, anahtar teslimine hazır "hemen teslim" statüsündeki konutlardan oluşuyor. Henüz inşaatı devam eden daireler için ise TOKİ, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde teslim garantisi sunuyor.

Ayrıca yoğun talebin olduğu 6 büyük merkezde (Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı) yüz yüze bilgi almak, ödeme detaylarını incelemek ve örnek daireleri canlı olarak görmek isteyen vatandaşlar için özel TOKİ tanıtım ofisleri hizmet vermeye başladı.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

İL İL KONUT KONTENJAN LİSTESİ

Türkiye genelindeki 64 ilde dağıtılan yaklaşık 20 bin konutun büyük bir kısmı, deprem bölgesi şehirleri ile büyükşehirlere ayrılmış durumda. En fazla konut stoğu sunulan illerin başında 2 bin 190 adetle Bursa, 2 bin 62 adetle Ankara ve 1 bin 238 adetle Hatay geliyor. İşte, illerde konut sayısı:

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'de 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 konut satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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