TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI 2026: Ankara, Bursa, Hatay... TOKİ 20 bin kurasız konut başvuru ekranı

TOKİ KURASIZ BAŞVURU EKRANI VE BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bu projede herhangi bir kura çekilişi ya da ön başvuru ücreti tahsilatı yapılmayacak. Satış modeli tamamen "başvuru önceliği" esasına göre yani ilk gelenin konutu seçip satın alabildiği bir sistemle işliyor.

Vatandaşlar, il ve proje bazındaki tüm boş daireleri, fiyat listelerini ve güncel durumları resmi olarak [https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/](https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/) internet adresi üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Beğenilen konut için yetkilendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerine doğrudan müracaat edilerek peşinat yatırılacak ve vakit kaybetmeden gayrimenkul sözleşmesi imzalanacak.