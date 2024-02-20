AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:59
Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları belli oluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da kura ve anahtar teslim töreni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapılıyor. Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Depremzedeler, 2 yıl sonra ilk ödemelerini yapacak. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar…