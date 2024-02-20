AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

TOPLAM 6.887 KONUT TESLİM EDİLECEK

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşaat çalışmalarına başlandı.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.