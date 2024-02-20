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Haberler Fotohaber AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor
Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:59

AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları belli oluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da kura ve anahtar teslim töreni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapılıyor. Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Depremzedeler, 2 yıl sonra ilk ödemelerini yapacak. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar…

AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kura çekimi, 20 Şubat Salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın teşvikiyle başlayacak. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılacak kura çekiminde Diyarbakır ilimizde yapımı hızla devam eden 6.887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl görüntülenebilecek? İşte, detaylar...

AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ

Diyarbakır ilimizde yapımı hızla devam eden; 6.887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut 20 Şubat Salı günü saat 13.00'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek.

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AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi, 20 Şubat Salı günü AFAD Diyarbakır Deprem Konutları Kura Çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı izleniyor.

DİYARBAKIR DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

DİYARBAKIR DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AFAD DİYARBAKIR deprem konutları kura çekimi CANLI İZLE burada: Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

TOPLAM 6.887 KONUT TESLİM EDİLECEK

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşaat çalışmalarına başlandı.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.

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