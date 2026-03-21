TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.03.2026 09:01

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2026 TOKİ sosyal konut projesinde kura süreci büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul ve Çorum dışındaki illerde hak sahipleri kesinleşirken, gözler bayram sonrasında gerçekleştirilecek İstanbul kura çekimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan sonuçlar, il bazında sorgulanabiliyor ve vatandaşlar kendi isimlerinin listede yer alıp almadığını kolayca kontrol edebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

İstanbul'da milyonlarca kişi, TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görülen adayların isim listesi yayımlandı ve şimdi hak sahipleri, kura töreninin gerçekleşmesini bekliyor. Henüz kura tarihleri resmen açıklanmış olmasa da, vatandaşların gözleri duyurulacak tarihlerde.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

TOKİ İstanbul kura çekimi için tarih merak ediliyordu. Bakan Kurum'un açıklamasına göre İstanbul'daki TOKİ projelerinin kura çekimleri planlandığı şekilde yapılacak. Kura tarihi ve çekilişle ilgili bilgiler, başvuru sahipleri tarafından resmi duyurular üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÇeÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki TOKİ kura çekimlerinin bayramın ardından başlayacağını duyurmuştu. Kura çekiminin tarihinin 23 Mart'tan sonra açıklanması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar, kura çekimine katılmaya hak kazandı. Reddedilenler listesinde yer alanlar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek.

Ancak hangi ilçede kaç konut inşa edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

