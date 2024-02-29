Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
15:40
TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama
İstanbul'un Tuzla ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 2+1 tipindeki 5 bin 750 konutun hak sahiplerini belirleme kurası bugün çekiliyor. Maltepe etaplarından Tuzla etaplarına geçmeye hak kazananlar canlı yayında belirleniyor. Süreç TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebiliyor. 3+1 konut kuraları ise 1 Mart'ta gerçekleşecek. İşte, TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…