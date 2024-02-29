TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları başladı. TOKİ sosyal konut kampanyaları kapsamında inşa ettiği modern ve estetik evleri hak sahiplerine teslim ediyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde tamamlanan 2+1 tipindeki 5 bin 750 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı Maltepe etaplarından Tuzla etaplarına geçmek isteyenler tarafından takip ediliyor.