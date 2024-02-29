Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:40

TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

İstanbul'un Tuzla ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 2+1 tipindeki 5 bin 750 konutun hak sahiplerini belirleme kurası bugün çekiliyor. Maltepe etaplarından Tuzla etaplarına geçmeye hak kazananlar canlı yayında belirleniyor. Süreç TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebiliyor. 3+1 konut kuraları ise 1 Mart'ta gerçekleşecek. İşte, TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları başladı. TOKİ sosyal konut kampanyaları kapsamında inşa ettiği modern ve estetik evleri hak sahiplerine teslim ediyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde tamamlanan 2+1 tipindeki 5 bin 750 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı Maltepe etaplarından Tuzla etaplarına geçmek isteyenler tarafından takip ediliyor.

TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL TUZLA 2+1, 3+1 KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

İstanbul'da başlatılan sosyal konut kampanyaları kapsamında binlerce konutun yapımı hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yapımı tamamlanan modern ve estetik konutları hak sahiplerine teslim ediyor.

İstanbul Tuzla bölgesindeki 2+1 ve 3+1 tipindeki konut için kura tarihleri belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL TUZLA KONUT KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 2+1 tipindeki 5 bin 750 konutun hak sahiplerini belirleme kurası, 29 Şubat 2024 Perşembe günü çekiliyor.

Maltepe etaplarından Tuzla etaplarına geçmek isteyenler, kura çekimini TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden takip edebilir.

TOKİ İSTANBUL TUZLA 2+1 KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL TUZLA KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul Tuzla konut kura sonuçları gündemin en merak edilen konuları arasında yerini aldı.

2+1 tipindeki 5 bin 750 konut kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Maltepe etaplarından Tuzla etaplarına geçmek isteyen hak sahiplerini içeren isim listesi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden öğreniliyor.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ İstanbul Tuzla konut kura çekimi canlı izle ekranı: TOKİ Tuzla konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

3+1 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 konut kurası ise 1 Mart Cuma günü çekilecek ve yine TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SON DAKİKA