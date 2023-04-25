TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni kura tarihlerini açıkladı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

25 Nisan bugün İzmir'de arsa listesi belirleniyor.