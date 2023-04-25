Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi
Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 06:44

TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişi devam ediyor. Toplu Konut İdaresi kura takvimine göre, 25 Nisan 2023 Salı bugün İzmir'de arsalar hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ İzmir arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ İzmir arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden başladı. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında çekilecek İlk Evim Arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil arsa kurası çekilecek. 25 Nisan Salı bugün TOKİ İzmir arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni kura tarihlerini açıkladı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

25 Nisan bugün İzmir'de arsa listesi belirleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

TOKİ İZMİR MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil arsa kura çekimi 25 Nisan 2023 Salı bugün gerçekleşecek.

İzmir arsa kuraları saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk ilçeleri için:

TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçeleri için:

TOKİ TOKAT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

SON DAKİKA