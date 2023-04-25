TOKİ İzmir arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişi devam ediyor. Toplu Konut İdaresi kura takvimine göre, 25 Nisan 2023 Salı bugün İzmir'de arsalar hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ İzmir arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ İzmir arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…