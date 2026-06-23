TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak, satışlar ne zaman bitecek? TOKİ Konut Satışı Ödeme Planı Açıklandı!

TOKİ AÇIK SATIŞTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Tek ve en kritik şart; başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir tapulu konutun bulunmaması. Her haneden yalnızca tek bir başvuru alınabilirken, kriterleri karşılayan vatandaşlar doğrudan banka şubesine giderek işlemlerini başlatabiliyor.

Geleneksel TOKİ projelerindeki en büyük kısıtlamalar bu defa tamamen rafa kaldırıldı. Açık Satış Kampanyası kapsamında, projenin inşa edildiği şehirde yaşama zorunluluğu ya da hane halkı gelir sınırı bulunmuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli kabul ediliyor.