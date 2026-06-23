TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak, satışlar ne zaman bitecek? TOKİ Konut Satışı Ödeme Planı Açıklandı!

İL İL KONUT KONTENJAN LİSTESİ
Türkiye genelindeki 64 ilde dağıtılan yaklaşık 20 bin konutun büyük bir kısmı, deprem bölgesi şehirleri ile büyükşehirlere ayrılmış durumda. En fazla konut stoğu sunulan illerin başında 2 bin 190 adetle Bursa, 2 bin 62 adetle Ankara ve 1 bin 238 adetle Hatay geliyor. İşte, illerde konut sayısı:
TOKİ kurasız açık satış ödeme planı belli oldu! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri ne kadar, kaç TL?
Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'de 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 konut satışa sunulacak.