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Haberler Fotohaber TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:09

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunduğu yaklaşık 20 bin konut için başvuru süreci sürerken, ödeme planına ilişkin detaylar da belli oldu. Kurasız açık satış yöntemiyle gerçekleştirilen kampanyada başvurular 15 Haziran itibarıyla alınmaya başlanırken, konut sahibi olmak isteyenler taksit seçenekleri ve ödeme koşullarına odaklandı. Farklı gelir gruplarına hitap eden kampanyanın şartları merak konusu olmaya devam ediyor.

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TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılan 2+1 ve 3+1 konutların ödeme koşulları netleşmeye başladı. Kampanyada peşin ödeme yapanlara indirim imkanı sunulurken, belirli oranlarda peşinatla taksitli ödeme seçenekleri de yer alıyor. Gelir şartı ve kura uygulaması olmadan yürütülen satışlarda, ev sahibi olmayan ve 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. İşte TOKİ 64 ilde 20 bin konut kampanyasının ödeme planı, başvuru tarihleri ve satış şartları.

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

GELİR VE İKAMETGAH ŞARTI YOK: TOKİ AÇIK SATIŞTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Geleneksel TOKİ projelerindeki en büyük kısıtlamalar bu defa tamamen rafa kaldırıldı. Açık Satış Kampanyası kapsamında, projenin inşa edildiği şehirde yaşama zorunluluğu ya da hane halkı gelir sınırı bulunmuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli kabul ediliyor.

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TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

Tek ve en kritik şart; başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir tapulu konutun bulunmaması. Her haneden yalnızca tek bir başvuru alınabilirken, kriterleri karşılayan vatandaşlar doğrudan banka şubesine giderek işlemlerini başlatabiliyor.

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

TOKİ KURASIZ BAŞVURU EKRANI VE BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bu projede herhangi bir kura çekilişi ya da ön başvuru ücreti tahsilatı yapılmayacak. Satış modeli tamamen "başvuru önceliği" esasına göre yani ilk gelenin konutu seçip satın alabildiği bir sistemle işliyor.

Vatandaşlar, il ve proje bazındaki tüm boş daireleri, fiyat listelerini ve güncel durumları resmi olarak [https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/](https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/) internet adresi üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Beğenilen konut için yetkilendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerine doğrudan müracaat edilerek peşinat yatırılacak ve vakit kaybetmeden gayrimenkul sözleşmesi imzalanacak.

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI: 3 FARKLI MODEL

TOKİ, bütçelerine göre hareket etmek isteyen vatandaşlara tam 3 farklı ödeme modeli hazırladı. Şehre ve projenin yapısına göre değişiklik gösteren konut fiyatlarında peşin alımı seçenlere yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu kapsamda 2+1 konutların net peşin fiyatları 2.1 milyon TL ile 5.4 milyon TL arasında; 3+1 konutların ise 2.7 milyon TL ile 6.2 milyon TL arasında değişiyor. Taksitli seçeneklerde ise başlangıç tutarı 18 bin TL olarak belirlendi. Diğer alternatif ödeme modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Model 1: Tamamı peşin ödemelerde net %25 indirim hakkı.

Model 2: %50 peşinat ödeyenlere net %8 indirim ve tam 72 ay vade seçeneği.

Model 3: %50 peşinatın yarısını (%25) sözleşmede, kalan yarısını (%25) 12 ay sonra ara ödemeyle kapatma imkanı ve kalan bakiye için 60 ay vade fırsatı.

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

6 ŞEHİRDE TANITIM OFİSİ KURULDU: EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projelerin bir kısmı fiziki olarak tamamen tamamlanmış, anahtar teslimine hazır "hemen teslim" statüsündeki konutlardan oluşuyor. Henüz inşaatı devam eden daireler için ise TOKİ, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde teslim garantisi sunuyor.

Ayrıca yoğun talebin olduğu 6 büyük merkezde (Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı) yüz yüze bilgi almak, ödeme detaylarını incelemek ve örnek daireleri canlı olarak görmek isteyen vatandaşlar için özel TOKİ tanıtım ofisleri hizmet vermeye başladı.

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

İL İL KONUT KONTENJAN LİSTESİ

Türkiye genelindeki 64 ilde dağıtılan yaklaşık 20 bin konutun büyük bir kısmı, deprem bölgesi şehirleri ile büyükşehirlere ayrılmış durumda. En fazla konut stoğu sunulan illerin başında 2 bin 190 adetle Bursa, 2 bin 62 adetle Ankara ve 1 bin 238 adetle Hatay geliyor. İşte, illerde konut sayısı:

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'de 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 konut satışa sunulacak.

TOKİ kurasız açık satış ödeme planı! TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödemeleri nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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