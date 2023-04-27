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Haberler Fotohaber TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:04

TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi kura takvimine göre, 27 Nisan 2023 Perşembe bugün Sakarya'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, , Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde 1340 müstakil arsa hak sahibi isim listesi belirlenecek. TOKİ Sakarya arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Sakarya arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden başladı. Nisan sonuna kadar devam edecek İlk Evim Arsa kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Buna göre, Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde toplam 1340 arsa kurası çekilecek. Müstakil TOKİ Sakarya arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, 27 Nisan Perşembe TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erecek.

27 Nisan bugün Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce arsa isim listesi noter huzurunda belirleniyor.

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TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ SAKARYA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, , Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü ilçelerinde 1340 müstakil arsa kura çekimi 27 Nisan 2023 Perşembe bugün gerçekleşecek.

Sakarya arsa kuraları saat 13.30'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ SAKARYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Sonuçlar sistemde yer almadan öncede hak sahiplerinin isim listesi canlı yayında açıklanacak.

TOKİ SAKARYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

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