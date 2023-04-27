TOKİ Sakarya arsa kura çekilişi canlı izle 2023: İlçe ilçe TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi kura takvimine göre, 27 Nisan 2023 Perşembe bugün Sakarya'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, , Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde 1340 müstakil arsa hak sahibi isim listesi belirlenecek. TOKİ Sakarya arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Sakarya arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…