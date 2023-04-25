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Haberler Fotohaber TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 22:10

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi son dakika haberleri 2023 araştırılmakta. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, yaptığı açıklamalar ile yüzde 40'lık zammı beğenmediğini belirtmişti. Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son aşamalara girildi. Kamu işçileri, "toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, ne kadar zam olacak?" sorusuna yanıt aramakta. 1 Mayıstan önce protokolün imzalanması beklenmekte. Peki, toplu iş sözleşmesi ne kadar zam alacak, yüzde kaç? İşte konu hakkında detaylar

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman, zam ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için yeni bir zam bekleniyor. Bu noktada Toplu İş Sözleşmesi son dakika gelişmeleri kamu işçileri tarafından araştırılıyor. İşte konu hakkında detaylar

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.

Bu teklif hükümetin birinci kamu işçisi zammı teklifi oldu. TÜRK-İş hükümetin yeni zam teklifini duyurdu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİŞİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

PROTOKOL 1 MAYIS GÜNÜNDEN ÖNCE İMZALANMASI BEKLENİYOR

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

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