TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi son dakika haberleri 2023 araştırılmakta. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, yaptığı açıklamalar ile yüzde 40'lık zammı beğenmediğini belirtmişti. Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son aşamalara girildi. Kamu işçileri, "toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, ne kadar zam olacak?" sorusuna yanıt aramakta. 1 Mayıstan önce protokolün imzalanması beklenmekte. Peki, toplu iş sözleşmesi ne kadar zam alacak, yüzde kaç? İşte konu hakkında detaylar