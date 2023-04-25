TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi zammı 2023 için çalışmalar sürüyor! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, zammı ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.