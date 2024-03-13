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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis'ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:04

TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis'ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa'da var mı?

Torba Yasa maddeleri gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran yasada 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşmesi en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 7200 prim ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Peki, 80 maddelik Torba Yasa Meclis'ten geçti mi?

TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis’ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa’da var mı?

Meclis çalışmalarına devam ettiği yeni yılda Torba Yasa maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Çalışma hayatını ilgilendiren birçok maddenin yer aldığı yasada, vatandaşların gözü 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısına çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 7200 prim gün sayısı ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis’ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi, ev kadınlarına emeklilik gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis’ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, kabul edildi. TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelere başlandı.

TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis’ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASA || 3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge torba yasa'da var mı?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

TORBA YASA 2024 maddeleri ve içeriği: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis’ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa’da var mı?

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

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