TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
08:18
Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı ile bekleniyor. Vatandaşlar emeklilik ve 3600 ek gösterge konuları başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı çalışmalara odaklanmış durumda. Verdiği kısa aranın ardından yeniden mesaiye başlayan TBMM çalışmaları ile Bağ-kur prim gün sayısı, ev hanımlarına esnafa erken emeklilikte araştırmalar hız kazandı. Kapsamlı kanun teklifinde Meclis görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, neler var, son durum ne? İşte, detaylar…