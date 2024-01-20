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Haberler Fotohaber TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis'te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:18

TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis'te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı ile bekleniyor. Vatandaşlar emeklilik ve 3600 ek gösterge konuları başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı çalışmalara odaklanmış durumda. Verdiği kısa aranın ardından yeniden mesaiye başlayan TBMM çalışmaları ile Bağ-kur prim gün sayısı, ev hanımlarına esnafa erken emeklilikte araştırmalar hız kazandı. Kapsamlı kanun teklifinde Meclis görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, neler var, son durum ne? İşte, detaylar…

TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Torba yasa maddeleri ile beklenen konularda araştırmalar devam ediyor. Özellikle emeklilik çalışmaları noktasında araştırılan yasada neler var merak konusu. Verilen ara öncesinde Meclis'e gelen ve görüşülmeye başlayan kanun teklifi görüşmeleri yarıda kalmıştı. Şimdi yeniden gündeme gelmesi beklenen çalışmada geri sayım başladı. Peki; 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte, gelişmeler...

TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

2. TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU!

Emeklilere 5 bin TL ödemenin de bulunduğu torba yasa teklifi Meclis'e sunulmuş ve ödemeler TBMM'den çıkarak hesaplara yatırılmıştı. Meclis arasıyla birlikte görüşmeleri yarım kalan torba yasada uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlayan maddelerin yer aldığı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanmıştı.

16 Ocak itibarıyla mesaiye yeniden başlayan TBMM'nin yeniden görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

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TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Torba kanunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Fahiş fiyata katlamalı ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza uygulanacak.

İlk konut hariç: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Sosyal medya fenomenleri: Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi yeniden düzenleniyor.

KKM'de süre uzatılıyor: KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

Ceza ödemeden çıkış yok: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Bu konu başlıklarına ek olarak ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme gibi konularda vatandaşın araştırması bulunuyor. Ancak çalışmaların yasa içinde yer alıp almadığı henüz belli olmadı.

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