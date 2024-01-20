TORBA YASA SON DURUM 2024: Meclis’te bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriğinde neler var?

Bu konu başlıklarına ek olarak ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme gibi konularda vatandaşın araştırması bulunuyor. Ancak çalışmaların yasa içinde yer alıp almadığı henüz belli olmadı.