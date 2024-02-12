Giriş Tarihi: 12.02.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
08:13
TORBA YASA 2024 SON DURUM: 3600 ek gösterge, prim desteği, 7200 günden emeklilik! 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündeme geldi. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi için gün sayılan 2. torba yasa paketinde kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile yakinen takibe alınan süreçte son durum ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…