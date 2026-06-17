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Haberler Fotohaber Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:50

Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba Yasa teklifine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, düzenleme kapsamında yer alabilecek başlıklar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kademeli emeklilik, vergi düzenlemeleri ve sosyal güvenlik alanındaki olası değişiklikler hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklifin içeriğinde hangi maddelerin yer alacağı ve düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Meclis sürecine ilişkin son gelişmeler dikkatle izleniyor.

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Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alan Torba Yasa teklifi, farklı alanlarda yapılması planlanan düzenlemeler nedeniyle geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Teklif kapsamında vergi uygulamaları, sosyal güvenlik sistemi, çalışma hayatı ve çeşitli ekonomik düzenlemelere ilişkin maddelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Torba Yasa sürecine ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

TBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

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Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

VERGİ İNDİRİMİ

Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek.

Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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