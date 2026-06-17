Haberler
Fotohaber
Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:50
Torba Yasa 2026 gelişmeleri: Torba Yasa içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
Torba Yasa teklifine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, düzenleme kapsamında yer alabilecek başlıklar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kademeli emeklilik, vergi düzenlemeleri ve sosyal güvenlik alanındaki olası değişiklikler hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklifin içeriğinde hangi maddelerin yer alacağı ve düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Meclis sürecine ilişkin son gelişmeler dikkatle izleniyor.