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Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:51

Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içermesi beklenen yeni Torba Yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Teklifin kapsamı ve olası maddeleri kamuoyunda yakından takip edilirken, özellikle kademeli emeklilik konusu araştırılmaya başladı. Görüşmelerin ardından düzenlemenin içeriğinin netleşmesi bekleniyor.

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Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, varlık barışına yönelik düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ve kademeli emeklilik gibi başlıkların da gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, vatandaşlar Meclis'ten çıkacak kararları yakından takip ediyor.

Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

ÜRETİM VE ZİRAİ FAALİYETLERE KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

TBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

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Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAYACAK

Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

Konuyla ilgili A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.

Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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