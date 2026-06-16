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Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:51
Torba Yasa 2026 son durum: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi, kademeli emeklilik var mı?
Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içermesi beklenen yeni Torba Yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Teklifin kapsamı ve olası maddeleri kamuoyunda yakından takip edilirken, özellikle kademeli emeklilik konusu araştırılmaya başladı. Görüşmelerin ardından düzenlemenin içeriğinin netleşmesi bekleniyor.