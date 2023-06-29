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Haberler Fotohaber Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:53

Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Torba yasa maddeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kurban Bayramı sonrası emekli maaşı düzenlemesi ve memur maaşları için düğmeye basılacak. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Peki Torba yasa maddeleri 2023 nelerdir? Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?

Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?

Torba yasa maddeleri 2023 yılında güncel gelişmeleri ile takip ediliyor. Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor. 5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak. Peki Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?

Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?

TORBA YASADA NELER VAR?

Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor. 5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak. 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak.

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Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade eden Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte milyonların gözü kulağı memur ve emeklilere yapılacak olan zamma çevrildi. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.

Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

KESİN RAKAMLAR 5 TEMMUZ'DAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK

5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bunun üzerine konulacak refah payı belirlenecek. Daha sonra da bu refah payı bir yasal düzenleme olarak Meclis'ten çıkartılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 20'ye yakın çıkması bekleniyor. Bunun üzerine konulacak 10-15 puanlık refah payı ile emeklilerin ve memurların artışlarının yüzde 30-35 arasında olmasını bekliyoruz. Ancak kesin rakamlar 5 Temmuz'dan sonra ortaya çıkacak.

Memur maaşları her ayın 15'inde alınıyor. Bordroların açıklanma sürelerini de dikkate alındığında bu meselenin tamamlanması gerekiyor. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün belli olacak.

Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?
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Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasada neler var, meclisten geçti mi?
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