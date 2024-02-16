Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:17
Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba yasa son dakika haberleri ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere 84 maddelik yasanın 55 maddesi onaylanmıştı. Şimdi ise kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmanın yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, detaylar.