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Haberler Fotohaber Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:17

Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika haberleri ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere 84 maddelik yasanın 55 maddesi onaylanmıştı. Şimdi ise kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmanın yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, detaylar.

Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Yeni Torba Yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi soruları gündemdeki yerini koruyor. 84 maddelik torba kanun için süreç devam ediyor. 55 maddenin kabul edilmesinin ardından kalan maddeler için gözler Meclis görüşmelerine çevrilmiş durumda. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik (erken emeklilik), ev hanımlarına prim desteği, Bağkur primleri gibi önemli konuları içeren yasa, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar.

Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

Torba yasa maddeleri 2024 son durum | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

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