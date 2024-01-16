TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi..