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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa'da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:22

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa'da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

Torba Yasa 27 Aralık 2023 tarihinde tatile giren Meclis'in, 16 Ocak 2024 Salı günü çalışmalara başlaması üzerine yeniden gündemde. 84 maddeden oluşan yasanın, 42 maddesi onaylanmıştı. Bu noktada ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Taşeron işçiye kadro, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur prim düzenlemeleri gibi birçok maddenin yer aldığı Torba Yasa'da son durum ne? İşte, detaylar!

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

Yeni Torba Yasa gündemde! TBMM gündeminde yer alan ve birçok önemli konuyu da içinde barındıran maddelerin ilk aşamasının görüşmeleri Kasım ayında başlamış, ilk aşamasında 42 maddesi onaylanmıştı. Torba yasanın içeriği arasında, taşeron işçilere kadro, 3600 ek gösterge, Bağkur primleri gibi önemli konular bulunuyor. Peki, Torba Yasa meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Torba yasa görüşmeleri devam ederken Meclis yeni yıl tatiline girdi. Son olarak Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve ödemeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.

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TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nu kullanarak pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini arttırmak istediklerini belirterek, sigortalı çalışan vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senede gereken asgari prim ödeme gün sayısının 600'den 450 güne indirileceğini açıkladı. Teşvik sürelerinin uzatılabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek olan ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile 31 Aralık 2026'ya uzatılabileceğini belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, Asgari Ücret Desteği'nin bu sene itibarıyla 700 liraya çıkarıldığını kaydetti.

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

TORBA YASA İÇERİĞİ

➡Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

➡Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

➡Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

➡Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.

➡Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

➡Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

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TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi..

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