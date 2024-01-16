Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
10:22
TORBA YASA MADDELERİ 2024: Yeni Torba Yasa'da neler var, meclisten geçti mi, ne zaman görüşülecek?
Torba Yasa 27 Aralık 2023 tarihinde tatile giren Meclis'in, 16 Ocak 2024 Salı günü çalışmalara başlaması üzerine yeniden gündemde. 84 maddeden oluşan yasanın, 42 maddesi onaylanmıştı. Bu noktada ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Taşeron işçiye kadro, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur prim düzenlemeleri gibi birçok maddenin yer aldığı Torba Yasa'da son durum ne? İşte, detaylar!