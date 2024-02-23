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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:55

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa maddeleri ile ekonomi başlıklı yapılacak düzenlemeler bekleniyor. Yarısından fazlasının Meclis'ten çıkarak yürürlüğe girmesi ardından kalan maddelerinin beklendiği 2. torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur 7200 prim günü gibi çalışmalarla araştırılıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, son gelişmeler...

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediyor. Bakan Işıkhan'ın aktardığı üzere bu yıl emeklilerin yıı oluyor. Emeklilikte reform yapmaya hazırlanan bakanlık çalışmaları doğrultusunda torba kanun maddeleri bekleniyor. Ev hanımlarına prim desteği, SSK, Bağkur prim eşitlemesi, kademekli emeklilik gibi çalışmaların yakın mercek altına alındığı kanunda 3600 ek gösterge son durum da radara girmiş durumda. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: BU YIL EMEKLİLERİN YILI OLACAK!

Bu yıl emeklililer yılı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

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TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

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