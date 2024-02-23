TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:55
Torba yasa maddeleri ile ekonomi başlıklı yapılacak düzenlemeler bekleniyor. Yarısından fazlasının Meclis'ten çıkarak yürürlüğe girmesi ardından kalan maddelerinin beklendiği 2. torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur 7200 prim günü gibi çalışmalarla araştırılıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, son gelişmeler...