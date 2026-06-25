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Torba Yasa maddeleri: Torba Yasa içeriğinde neler, Meclis'ten geçti mi, kademeli emeklilik yer alıyor mu?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:49
Torba Yasa maddeleri: Torba Yasa içeriğinde neler, Meclis'ten geçti mi, kademeli emeklilik yer alıyor mu?
Yeni Torba Yasa teklifi, TBMM gündemindeki yerini koruyor. Varlık barışı ve çeşitli ekonomik düzenlemeleri içermesi beklenen teklifin detayları merakla beklenirken, özellikle kademeli emeklilik konusu vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Meclis görüşmelerinin ardından teklifin kapsamı ve maddelerinin netleşmesi öngörülüyor.