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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:49

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Yeni yıla girerken mecliste hareketli günler yaşanıyor. Çıkış tarihiyle ilgili bekleyiş son buluyor. Birçok kişi ev hanımlarına emeklilik, çalışan ekmekliye ikramiye, 3600 ek gösterge gibi birçok önemli maddeyle ilgileniyor. 86 maddeden oluşan 2.torba yasa tüm vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa için ilk yapılan görüşmede 42 maddelik teklif onaylanmıştı. Gözler ikinci görüşmeye çevrildi. İkinci görüşmeyle birlikte diğer maddelerin onaylanması bekleniyor. Ev hanımlarına emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, yeni evlenenlere evlilik kredisi, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi gibi birçok çalışmayı içinde barındıran Torba Yasa hakkında gelişmelerin yıl sonuna az bir süre kala nasıl seyredeceği merak uyandırıyor. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmî Gazete 'de yayımlanacak? İşte, Torba Yasa güncel son durum!

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Torba yasada 86 madde yer alıyor. Yasada, kademeli emeklilik, evlilik kredisi, 3600 ek gösterge, ikramiye ödemeleri gibi birçok maddenin yer alması bekleniyor.

Ekonomiye dair birçok maddenin yer aldığı torba yasa teklifi 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş ve ilk görüşmede 42 maddelik teklif onaylanmıştı.

Bütçe görüşmeleri devam ettiğinden torba yasa için ikinci görüşmeler düzenlenmemişti. Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından Torba Yasada için görüşmeler başlayacak.

Meclis'te 24 Aralık günü bütçe görüşmeleri tamamlandı. Gözler torba yasa için TBMM'ye çevrildi.

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA İÇERİĞİ NE?

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.
Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, "Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır" diye konuştu.

Karakaş, torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu olduğunu belirtti. "Ev hanımları kendi primlerini şu anda 4 bin 293 lira yatırmaktalar. Devlet tarafından ise bin 430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacaktır" şeklinde konuştu.

3600 gösterge müjdesini bekleyenler için de "15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurlar 3600 ek göstergeden faydalanacak" müjdesini verdi.

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