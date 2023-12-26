TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.



Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, "Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır" diye konuştu.

Karakaş, torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu olduğunu belirtti. "Ev hanımları kendi primlerini şu anda 4 bin 293 lira yatırmaktalar. Devlet tarafından ise bin 430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacaktır" şeklinde konuştu.

3600 gösterge müjdesini bekleyenler için de "15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurlar 3600 ek göstergeden faydalanacak" müjdesini verdi.