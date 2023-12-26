Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
16:49
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ || Emeklilik, 3600 ek gösterge, evlilik kredisi... 86 maddelik Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Yeni yıla girerken mecliste hareketli günler yaşanıyor. Çıkış tarihiyle ilgili bekleyiş son buluyor. Birçok kişi ev hanımlarına emeklilik, çalışan ekmekliye ikramiye, 3600 ek gösterge gibi birçok önemli maddeyle ilgileniyor. 86 maddeden oluşan 2.torba yasa tüm vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?