Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Büyük Günahlar İçin Tövbe Estağfurullah Duası

Bazı Müslümanlar oldukça büyük günahlar işlemektedir. Bunun sonucunda da tövbe etme isteği gelmektedir. Bu durumda büyük günahlar için bazı tövbe duaları bulunmaktadır. Tevbe gerektiren büyük günahlar sonucunda okunması gereken dua şöyledir:

Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü'z-zünûbe illâ ente.