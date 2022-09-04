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Haberler Fotohaber Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:27

Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Müslümanlar, başına gelen sıkıntılardan kurtulmak için Allah'a dua etmektedirler. Genelde Kadir Gecesi gibi özel günlerde dua okumak oldukça önemlidir. Tövbe duası da bu anlamda karşımıza çıkmaktadır. Tövbe istiğfar duası bu zamanlarda okunarak birçok fazilete erişilmektedir. Bunun yanında dua çoğu yerde Arapça yazılmaktadır. Fakat Türkçe meailini, tefsirini ve okunuşunu bilmek oldukça önemlidir. Buna göre tövbe duası okunuşu nedir? Tövbe istiğfar duası Türkçe meali, tefsiri ve Arapça yazılışı nedir? Sorularının cevapları…

Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Kandil ve bayramlarda İslam alemi tarafından en çok okunan dualardan birisi tövbe istiğfar duasıdır. Bu duanın birçok fazileti bulunmaktadır. Özellikle bu özel günlerde okunduğunda oldukça anlamlı hale gelmektedir. Ayrıca büyük günahlar için de farklı tövbe duaları bulunabilir. Tövbe duasının okunuşu da birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Bunun en önemli nedeni birçok yerde tövbe duasının Arapça olarak yazılmasıdır. Fakat bu duanın Türkçe tefsiri ve mealini bilmek daha önemlidir. Ancak bu şekilde duanın faziletlerine erişilmektedir. Tövbe istiğfar duasını aynı zamanda Peygamber Efendimiz de oldukça fazla zikretmiştir. Peki, tövbe duası okunuşu nedir? Tövbe istiğfar duası Türkçe anlamı, tefsiri ve Arapça yazılışı nedir? Sorularının yanıtları yazımızda yer almaktadır…

Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu

Tövbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelir ve "dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme" şeklinde tanımlanmaktadır. Tövbe kapısı herkese açıktır. Kâfire de müşriğe de fasığa da asiye de mücrime de günahkâra da mü'mine de. Tövbe, bir af dileme olduğundan samîmî pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması husûsundaki kat'î azmi îcâb ettirir. Tövbe duası Arapça okunuşunu inceleyecek olursak:

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

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Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı

Mağfiretini talep ediyorum Allâh'ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm! (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O'na yönelir ve Yüce Zât'ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Tövbe Duası Türkçe Okunuşu

Yukarıda duanın Arapça okunuşundan ve mealinden bahsettik. Burada ise tevbe duası Türkçe okunuşundan bahsedeceğiz:

  • Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.
Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Büyük Günahlar İçin Tövbe Estağfurullah Duası

Bazı Müslümanlar oldukça büyük günahlar işlemektedir. Bunun sonucunda da tövbe etme isteği gelmektedir. Bu durumda büyük günahlar için bazı tövbe duaları bulunmaktadır. Tevbe gerektiren büyük günahlar sonucunda okunması gereken dua şöyledir:

Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü'z-zünûbe illâ ente.

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