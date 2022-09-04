Tövbe Duası Okunuşu - Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Müslümanlar, başına gelen sıkıntılardan kurtulmak için Allah'a dua etmektedirler. Genelde Kadir Gecesi gibi özel günlerde dua okumak oldukça önemlidir. Tövbe duası da bu anlamda karşımıza çıkmaktadır. Tövbe istiğfar duası bu zamanlarda okunarak birçok fazilete erişilmektedir. Bunun yanında dua çoğu yerde Arapça yazılmaktadır. Fakat Türkçe meailini, tefsirini ve okunuşunu bilmek oldukça önemlidir. Buna göre tövbe duası okunuşu nedir? Tövbe istiğfar duası Türkçe meali, tefsiri ve Arapça yazılışı nedir? Sorularının cevapları…