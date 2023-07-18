Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Trakya Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|230+6
230+6
220+6
210+6
|236
236
226
216
|17.796
14.099
12.500
12.281
|499,60804
445,15665
505,34466
484,89131
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
90+3
|88
93
93
93
|36.395
30.590
28.800
24.981
|474,09264
416,89505
481,28898
458,99365
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|52.589
44.281
41.800
40.369
|454,55272
399,10052
464,91135
433,80708
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
90+3
|98
98
98
93
|79.923
95.977
102.000
120.334
|424,81983
346,55780
397,23776
342,42304
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|108.924
95.315
89.500
102.652
|397,51509
347,06621
410,65680
357,90684
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|161.327
172.362
162.000
162.619
|358,62422
295,35945
347,49438
313,76881
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
120+3
|134
134
134
123
|178.461
168.544
169.000
176.571
|348,56967
297,33799
342,95519
306,13683
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|209.239
219.262
198.000
191.511
|332,83414
274,21317
326,08300
298,86780
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|211.461
198.883
203.000
209.987
|331,81364
282,71551
323,40716
290,65200
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|232.419
198.492
154.000
140.964
|322,54906
282,90394
353,01308
327,22900
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
100+3
|113
113
113
103
|234.567
207.983
166.000
150.375
|321,63916
278,80953
344,63352
321,07525
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|277.819
294.655
265.000
248.236
|305,27491
249,31169
295,47105
276,24278
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|278.593
288.044
214.000
172.866
|305,02044
251,15783
317,80953
308,13630
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|292.672
313.428
—
—
|300,29212
244,26755
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
60+2
|13
9
19
23
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
20
|297.749
259.202
274.000
Dolmadı
|298,64632
259,85625
292,41212
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Genetik ve Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|29
40
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
298.000
298.510
|Dolmadı
Dolmadı
283,72516
261,00839
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|314.082
306.655
242.000
152.950
|293,63940
246,05832
304,86815
319,51783
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|325.634
344.559
346.000
—
|290,26631
236,68582
269,01333
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|330.633
364.009
362.000
380.046
|288,86568
231,82745
264,66642
242,23573
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|333.979
367.965
339.000
333.650
|287,90633
230,61776
271,07838
252,19220
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|367.862
382.281
381.000
382.199
|279,04081
223,05292
260,05609
241,80325
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
1
21
21
|440.551
Dolmadı
460.000
460.012
|263,35580
Dolmadı
243,12212
226,35842
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
18
72
72
|511.220
Dolmadı
442.000
461.857
|251,46500
Dolmadı
246,57101
225,80919
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
30+1
—
—
|21
2
—
—
|538.956
Dolmadı
—
—
|247,49080
Dolmadı
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Genetik ve Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|19.959
16.684
14.100
15.309
|411,41418
384,88693
405,65586
398,05492
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.654
19.356
15.100
14.790
|403,47069
375,88933
401,79940
400,09141
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|45.383
42.154
37.100
38.901
|342,01441
304,03961
327,00025
318,00181
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|46.684
43.369
36.500
35.625
|338,80005
300,17259
328,91023
327,62281
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
16
31
31
|103.253
Dolmadı
73.000
69.573
|215,07478
Dolmadı
224,82660
235,30005
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|30+1
30+1
40+1
40+1
|31
7
19
30
|117.712
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|182,68129
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
20+1
|6
4
1
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
20+1
|12
4
1
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|132.770
117.669
115.000
120.632
|365,26069
312,59335
357,40480
338,32425
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|160.700
149.559
93.700
91.887
|355,16454
300,63796
367,17560
352,25370
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|185.667
223.389
271.000
—
|347,09079
279,50617
304,98899
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|564.279
569.612
506.000
482.125
|279,76542
221,19183
260,45996
255,82240
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|571.784
580.571
493.000
435.802
|278,92475
211,88648
262,42254
262,09190
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
39
82
82
|671.408
Dolmadı
667.000
692.608
|268,36991
Dolmadı
239,94688
232,72101
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
43
72
72
|680.693
Dolmadı
531.000
530.812
|267,46229
Dolmadı
256,89264
249,74600
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
37
62
62
|704.765
Dolmadı
574.000
560.297
|265,14961
Dolmadı
251,19498
246,31041
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
10
82
88
|812.116
Dolmadı
712.000
718.877
|255,44368
Dolmadı
235,01077
230,09593
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
32
62
62
|818.476
Dolmadı
548.000
513.449
|254,90275
Dolmadı
254,56232
251,84904
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
19
72
72
|855.953
Dolmadı
754.000
666.130
|251,75840
Dolmadı
230,75582
235,29534
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
2
41
41
|862.853
Dolmadı
835.000
820.692
|251,19799
Dolmadı
223,26462
203,62933
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
—
31
31
|864.550
Dolmadı
749.000
764.123
|251,06134
Dolmadı
231,25741
224,89453
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
—
|31
3
31
—
|875.262
Dolmadı
843.000
—
|250,19035
Dolmadı
222,62575
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
1
72
72
|897.561
Dolmadı
647.000
594.448
|248,39689
Dolmadı
242,18867
242,57958
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
4
72
72
|923.521
Dolmadı
709.000
653.066
|246,32866
Dolmadı
235,29145
236,57453
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
7
31
31
|933.089
Dolmadı
799.000
800.548
|245,56775
Dolmadı
226,44564
217,51660
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
29
|960.058
Dolmadı
933.000
Dolmadı
|243,48543
Dolmadı
214,40704
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
7
72
72
|963.275
Dolmadı
762.000
756.406
|243,23768
Dolmadı
229,94831
225,89480
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
1
41
41
|1.017.125
Dolmadı
804.000
805.912
|239,18182
Dolmadı
225,95739
215,03417
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
2
31
15
|1.040.467
Dolmadı
920.000
Dolmadı
|237,48308
Dolmadı
215,83704
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
1
52
52
|1.040.701
Dolmadı
737.000
757.779
|237,46719
Dolmadı
232,35721
225,72136
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
1
62
62
|1.108.795
Dolmadı
735.000
733.824
|232,54682
Dolmadı
232,65174
228,54285
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
3
41
34
|1.182.030
Dolmadı
879.000
Dolmadı
|227,39433
Dolmadı
219,56362
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
1+0
1+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|19.669
13.019
15.300
16.017
|403,62388
368,05225
394,27697
398,25138
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.859
25.897
24.600
25.198
|395,54249
349,41190
381,06263
386,63827