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Haberler Fotohaber Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:53

Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Trakya Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Trakya üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Edirne'de yer alan üniversite, birçok öğrencinin radarında. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Trakya Üniversitesi taban puanları 2023

Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 230+6
230+6
220+6
210+6		 236
236
226
216		 17.796
14.099
12.500
12.281		 499,60804
445,15665
505,34466
484,89131
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 85+3
90+3
90+3
90+3		 88
93
93
93		 36.395
30.590
28.800
24.981		 474,09264
416,89505
481,28898
458,99365
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 52.589
44.281
41.800
40.369		 454,55272
399,10052
464,91135
433,80708
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 95+3
95+3
95+3
90+3		 98
98
98
93		 79.923
95.977
102.000
120.334		 424,81983
346,55780
397,23776
342,42304
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 108.924
95.315
89.500
102.652		 397,51509
347,06621
410,65680
357,90684
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Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 161.327
172.362
162.000
162.619		 358,62422
295,35945
347,49438
313,76881
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
120+3		 134
134
134
123		 178.461
168.544
169.000
176.571		 348,56967
297,33799
342,95519
306,13683
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 209.239
219.262
198.000
191.511		 332,83414
274,21317
326,08300
298,86780
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 211.461
198.883
203.000
209.987		 331,81364
282,71551
323,40716
290,65200
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 232.419
198.492
154.000
140.964		 322,54906
282,90394
353,01308
327,22900
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
100+3		 113
113
113
103		 234.567
207.983
166.000
150.375		 321,63916
278,80953
344,63352
321,07525
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 277.819
294.655
265.000
248.236		 305,27491
249,31169
295,47105
276,24278
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 278.593
288.044
214.000
172.866		 305,02044
251,15783
317,80953
308,13630
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 292.672
313.428

 300,29212
244,26755
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
60+2		 13
9
19
23		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
20		 297.749
259.202
274.000
Dolmadı		 298,64632
259,85625
292,41212
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Genetik ve Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 29
40
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
298.000
298.510		 Dolmadı
Dolmadı
283,72516
261,00839
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 314.082
306.655
242.000
152.950		 293,63940
246,05832
304,86815
319,51783
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 325.634
344.559
346.000
 290,26631
236,68582
269,01333
Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 330.633
364.009
362.000
380.046		 288,86568
231,82745
264,66642
242,23573
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 333.979
367.965
339.000
333.650		 287,90633
230,61776
271,07838
252,19220
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 367.862
382.281
381.000
382.199		 279,04081
223,05292
260,05609
241,80325
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
1
21
21		 440.551
Dolmadı
460.000
460.012		 263,35580
Dolmadı
243,12212
226,35842
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
18
72
72		 511.220
Dolmadı
442.000
461.857		 251,46500
Dolmadı
246,57101
225,80919
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
30+1

 21
2

 538.956
Dolmadı

 247,49080
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Genetik ve Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0



Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 19.959
16.684
14.100
15.309		 411,41418
384,88693
405,65586
398,05492
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.654
19.356
15.100
14.790		 403,47069
375,88933
401,79940
400,09141
Trakya Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık Trakya Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 45.383
42.154
37.100
38.901		 342,01441
304,03961
327,00025
318,00181
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 46.684
43.369
36.500
35.625		 338,80005
300,17259
328,91023
327,62281
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
16
31
31		 103.253
Dolmadı
73.000
69.573		 215,07478
Dolmadı
224,82660
235,30005
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 30+1
30+1
40+1
40+1		 31
7
19
30		 117.712
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 182,68129
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arnavut Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 20+1
20+1
20+1
20+1		 6
4
1
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Boşnak Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 20+1
20+1
20+1
20+1		 12
4
1
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 132.770
117.669
115.000
120.632		 365,26069
312,59335
357,40480
338,32425
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 160.700
149.559
93.700
91.887		 355,16454
300,63796
367,17560
352,25370
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 185.667
223.389
271.000
 347,09079
279,50617
304,98899
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 564.279
569.612
506.000
482.125		 279,76542
221,19183
260,45996
255,82240
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 571.784
580.571
493.000
435.802		 278,92475
211,88648
262,42254
262,09190
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
39
82
82		 671.408
Dolmadı
667.000
692.608		 268,36991
Dolmadı
239,94688
232,72101
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
43
72
72		 680.693
Dolmadı
531.000
530.812		 267,46229
Dolmadı
256,89264
249,74600
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gümrük İşletme (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
37
62
62		 704.765
Dolmadı
574.000
560.297		 265,14961
Dolmadı
251,19498
246,31041
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
10
82
88		 812.116
Dolmadı
712.000
718.877		 255,44368
Dolmadı
235,01077
230,09593
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
32
62
62		 818.476
Dolmadı
548.000
513.449		 254,90275
Dolmadı
254,56232
251,84904
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
19
72
72		 855.953
Dolmadı
754.000
666.130		 251,75840
Dolmadı
230,75582
235,29534
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
2
41
41		 862.853
Dolmadı
835.000
820.692		 251,19799
Dolmadı
223,26462
203,62933
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41

31
31		 864.550
Dolmadı
749.000
764.123		 251,06134
Dolmadı
231,25741
224,89453
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
 31
3
31
 875.262
Dolmadı
843.000
 250,19035
Dolmadı
222,62575
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
1
72
72		 897.561
Dolmadı
647.000
594.448		 248,39689
Dolmadı
242,18867
242,57958
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
4
72
72		 923.521
Dolmadı
709.000
653.066		 246,32866
Dolmadı
235,29145
236,57453
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
7
31
31		 933.089
Dolmadı
799.000
800.548		 245,56775
Dolmadı
226,44564
217,51660
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
29		 960.058
Dolmadı
933.000
Dolmadı		 243,48543
Dolmadı
214,40704
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
7
72
72		 963.275
Dolmadı
762.000
756.406		 243,23768
Dolmadı
229,94831
225,89480
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
1
41
41		 1.017.125
Dolmadı
804.000
805.912		 239,18182
Dolmadı
225,95739
215,03417
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
2
31
15		 1.040.467
Dolmadı
920.000
Dolmadı		 237,48308
Dolmadı
215,83704
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
1
52
52		 1.040.701
Dolmadı
737.000
757.779		 237,46719
Dolmadı
232,35721
225,72136
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
1
62
62		 1.108.795
Dolmadı
735.000
733.824		 232,54682
Dolmadı
232,65174
228,54285
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
3
41
34		 1.182.030
Dolmadı
879.000
Dolmadı		 227,39433
Dolmadı
219,56362
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0
1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 19.669
13.019
15.300
16.017		 403,62388
368,05225
394,27697
398,25138
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.859
25.897
24.600
25.198		 395,54249
349,41190
381,06263
386,63827
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