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Haberler Fotohaber TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 19:04

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Böylece arama motorlarında maçların saati ve yayın bilgilerine dair sorgulamalar ön plana çıkmaya devam ediyor. Peki, Arjantin – Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı…

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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor ve turnuva boyunca yapılan mücadeleler ile TRT 1 canlı izle aramaları yoğun ilgi görüyor. Dünya Kupası'nda önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyen taraftar için tüm bilgiler paylaşılıyor. Böylece Arjantin – Avusturya karşılaşması ön plana çıktı.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!

ARJANTİN – AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası J Grubu kapsamında Arjantin – Avusturya mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 22 Haziran Pazartesi bugün, TSİ ile 20:00'de başlayacak.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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