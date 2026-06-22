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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 19:04
TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!
2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Böylece arama motorlarında maçların saati ve yayın bilgilerine dair sorgulamalar ön plana çıkmaya devam ediyor. Peki, Arjantin – Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı…