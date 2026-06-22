TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Arjantin - Avusturya maçı TRT1 canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor ve turnuva boyunca yapılan mücadeleler ile TRT 1 canlı izle aramaları yoğun ilgi görüyor. Dünya Kupası'nda önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyen taraftar için tüm bilgiler paylaşılıyor. Böylece Arjantin – Avusturya karşılaşması ön plana çıktı.