Haberler
Fotohaber
TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki
Giriş Tarihi: 24.06.2026 21:07
TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki
2026 FIFA Dünya Kupası'nda kritik ve heyecan dolu mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir?" soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Böylece İsviçre – Kanada, İskoçya – Brezilya, Çekya – Meksika maçları ve TRT1 canlı izle ekranı detayları ön plana çıktı.