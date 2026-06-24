TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü merakla araştırılmaya devam ediyor. Böylece İsviçre – Kanada, İskoçya – Brezilya, Çekya – Meksika maçları ile TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek mücadeleler, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Galibiyet için sahaya çıkacak takımlar ile izleyiciler ekran başında heyecanlı bekleyiş içinde.