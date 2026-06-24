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Haberler Fotohaber TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki
Giriş Tarihi: 24.06.2026 21:07

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kritik ve heyecan dolu mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir?" soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Böylece İsviçre – Kanada, İskoçya – Brezilya, Çekya – Meksika maçları ve TRT1 canlı izle ekranı detayları ön plana çıktı.

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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü merakla araştırılmaya devam ediyor. Böylece İsviçre – Kanada, İskoçya – Brezilya, Çekya – Meksika maçları ile TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek mücadeleler, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Galibiyet için sahaya çıkacak takımlar ile izleyiciler ekran başında heyecanlı bekleyiş içinde.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

İSVİÇRE – KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası B Grubu kapsamında İsviçre – Kanada mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 23 Haziran Çarşamba günü, 22:00 satinde başlayacak.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

İSKOÇYA – BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası C Grubu kapsamında İskoçya – Brezilya maçı öne çıktı. Mücadele 25 Haziran Perşembe günü, 01:00 satinde yapılacak.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | İsviçre - Kanada maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

ÇEKYA – MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası A Grubu kapsamında Çekya – Meksika mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 25 Haziran Perşembe günü, 04:00 satinde oynanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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