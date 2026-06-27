TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip mücadeleler, futbol tutkunlarını ekran başına topluyor. Böylece Panama – İngiltere, Kolombiya – Portekiz ve Ürdün – Arjantin maçları ve TRT1 canlı izle ekranı detayları ön plana çıktı. Galibiyet için sahaya çıkacak takımlar ile izleyiciler TRT 1 ekranlarının başında heyecanlı bekleyiş içinde.