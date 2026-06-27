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TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 22:33
TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının kritik karşılaşmaları ile, futbolseverler için maç heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası maçları tüm detayları ve gelişmeleri TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Böylece Panama – İngiltere, Kolombiya – Portekiz ve Ürdün – Arjantin karşılaşmalarına dair bilgiler ön plana çıktı. İşte detaylar…