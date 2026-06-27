Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 22:33

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının kritik karşılaşmaları ile, futbolseverler için maç heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası maçları tüm detayları ve gelişmeleri TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Böylece Panama – İngiltere, Kolombiya – Portekiz ve Ürdün – Arjantin karşılaşmalarına dair bilgiler ön plana çıktı. İşte detaylar…

  • ABONE OL
TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip mücadeleler, futbol tutkunlarını ekran başına topluyor. Böylece Panama – İngiltere, Kolombiya – Portekiz ve Ürdün – Arjantin maçları ve TRT1 canlı izle ekranı detayları ön plana çıktı. Galibiyet için sahaya çıkacak takımlar ile izleyiciler TRT 1 ekranlarının başında heyecanlı bekleyiş içinde.

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

PANAMA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası L Grubu kapsamında Panama - İngiltere mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 28 Haziran Pazar günü, 00:00 saatinde başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

KOLOMBİYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası K Grubu kapsamında Kolombiya - Portekiz karşı karşıya gelecek. Mücadele 28 Haziran 2026 Pazar günü, TSİ ile 02:30'da oynanacak.

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası Maçlarını TRT 1 ile canlı izle linki açıklandı!

ÜRDÜN - ARJANTİN MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası J Grubu kapsamında Ürdün - Arjantin karşı karşıya gelecek. Mücadele 28 Haziran Pazar günü, 05:00 saatinde yapılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA