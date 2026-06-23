Haberler
Fotohaber
TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki
Giriş Tarihi: 23.06.2026 18:53
TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki
2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Böylece TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek, Dünya Kupası K ve L gruplarında oynanacak mücadeleler ön plana çıktı. İşte Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana maçı tarihi, saati ve TRT1 canlı izle ekranı detayları…