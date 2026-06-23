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Giriş Tarihi: 23.06.2026 18:53

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Böylece TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek, Dünya Kupası K ve L gruplarında oynanacak mücadeleler ön plana çıktı. İşte Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana maçı tarihi, saati ve TRT1 canlı izle ekranı detayları…

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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

2026 FIFA Dünya Kupası maçları ile heyecan ve rekabet hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan takım mücadeleleri ile TRT1 canlı izle aramaları da dikkat çekti. Portekiz - Özbekistan ve İngiltere – Gana mücadelesi, taraftarlar için öne çıktı. Dünya Kupası grup aşamasında oynanan kritik karşılaşmalar futbolseverlerin ilgisini ekran başına çekiyor.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası K Grubu kapsamında Portekiz - Özbekistan mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 23 Haziran Salı günü, 20:00 satinde başlayacak.

TRT 1 Canlı İzle 2026 FIFA Dünya Kupası | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman? TRT1 canlı izle linki

İNGİLTERE – GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası L Grubu kapsamında İngiltere – Gana mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 23 Haziran Salı günü, 23:00 satinde başlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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