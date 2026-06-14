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Giriş Tarihi: 14.06.2026 19:14

TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT 1 canlı yayın ekranlarında gün boyu devam ediyor. Turnuvada futbolseverler grup aşamasındaki kritik karşılaşmaları canlı olarak takip ederken, günün maç programı da merak ediliyor.Bugün saat 20.00'de Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelirken, E Grubu mücadelesi büyük ilgi görüyor. Ardından saat 23.00'te F Grubu maçında Hollanda ile Japonya sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranından takip ediyor.

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TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

Dünya Kupası heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Günün maç programında Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelirken, ardından Hollanda ile Japonya sahaya çıkıyor.Futbolseverler bu iki kritik mücadeleyi canlı takip ederken, grup aşamasındaki karşılaşmalar büyük ilgi görüyor.

TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçı kapsamında karşı karşıya gelecek olan Almanya ile Curaçao, futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. Bu tarihi müsabaka 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Houston'da yer alan dev kapalı stadyum NRG Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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HOLLANDA JAPONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki bu dev randevu, 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrinde yer alan ikonik AT&T Stadyumu'ndaki (Dallas) karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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