TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

Dünya Kupası heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Günün maç programında Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelirken, ardından Hollanda ile Japonya sahaya çıkıyor.Futbolseverler bu iki kritik mücadeleyi canlı takip ederken, grup aşamasındaki karşılaşmalar büyük ilgi görüyor.