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TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 19:14
TRT 1 CANLI İZLE! Almanya Curaçao 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT 1 canlı yayın ekranlarında gün boyu devam ediyor. Turnuvada futbolseverler grup aşamasındaki kritik karşılaşmaları canlı olarak takip ederken, günün maç programı da merak ediliyor.Bugün saat 20.00'de Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelirken, E Grubu mücadelesi büyük ilgi görüyor. Ardından saat 23.00'te F Grubu maçında Hollanda ile Japonya sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranından takip ediyor.