TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla eleme aşamasına geçilirken futbolseverler mücadeleleri TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediyor. Turnuvanın dikkat çeken maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşmelerle birlikte turnuvada rekabet giderek daha da artıyor.