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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 21:20
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ederken futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediyor. Turnuvada eleme aşamasına geçilirken bugün oynanan mücadelede Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçen karşılaşmalarla birlikte turnuvada heyecan giderek artıyor.