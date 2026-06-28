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Giriş Tarihi: 28.06.2026 21:20

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ederken futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediyor. Turnuvada eleme aşamasına geçilirken bugün oynanan mücadelede Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçen karşılaşmalarla birlikte turnuvada heyecan giderek artıyor.

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla eleme aşamasına geçilirken futbolseverler mücadeleleri TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediyor. Turnuvanın dikkat çeken maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşmelerle birlikte turnuvada rekabet giderek daha da artıyor.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

GÜNEY AFRİKA-KANADA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Güney Afrika-Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Sofi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN! 2026 Dünya Kupası Güney Afrika Kanada Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

MUHTEMEL 11'LER

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Mokoena, Adams, Maseko, Appollis, Rayners

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Ahmed, Larin, David

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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