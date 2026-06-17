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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 20:23

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm gün devam ederken futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranında yakından takip ediyor. Günün programında önce Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geliyor, ardından İngiltere ile Hırvatistan sahaya çıkıyor. Mücadelelerin TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında futbol heyecanı gün boyunca sürüyor ve taraftarlar maç programını yakından takip ediyor. Günün ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşılaşırken, ikinci mücadelede İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaların TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

PORTEKİZ-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Houston Stadı'nda oynanacak mücadele, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA DÜNYA KUPASI İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından olan 2026 FIFA Dünya Kupası ile L Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan maçı ön plana çıktı. İngiltere ve Hırvatistan karşılaşması; 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, TSİ ile 23:00 saatinde Dallas Stadı'nda oynanacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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