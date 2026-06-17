TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA DÜNYA KUPASI İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından olan 2026 FIFA Dünya Kupası ile L Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan maçı ön plana çıktı. İngiltere ve Hırvatistan karşılaşması; 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, TSİ ile 23:00 saatinde Dallas Stadı'nda oynanacak.