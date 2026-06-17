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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 20:23
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Portekiz- Demokratik Kongo Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm gün devam ederken futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranında yakından takip ediyor. Günün programında önce Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geliyor, ardından İngiltere ile Hırvatistan sahaya çıkıyor. Mücadelelerin TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebileceği belirtiliyor.