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Giriş Tarihi: 25.06.2026 21:44

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda, grup aşamasının kaderini belirleyecek mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden kritik karşılaşmalar ile futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Peki Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, nereden izlenir? İşte TRT1 canlı izle ekranı detayları…

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kritik ve heyecan dolu fikstürü hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Ekvador-Almanya maçı ön plana çıkarken, gecenin ilerleyen saatlerinde futbolseverlerin heyecanla beklediği Japonya-İsveç mücadelesi oynanacak. Ancak tüm Türkiye'nin kilitlendiği asıl randevu, sabaha karşı oynanacak olan Türkiye - ABD maçı olacak. Bu önemli müsabaka ve diğer tüm karşılaşmalar, TRT üzerinden canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

EKVADOR-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası E Grubu kapsamında Ekvador-Almanya mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 25 Haziran Perşembe günü, 23:00 saatinde başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

JAPONYA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası F Grubu kapsamında Japonya-İsveç karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Haziran Cuma günü, 02:00 saatinde oynanacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası D Grubu kapsamında Türkiye - ABD maçı öne çıktı. Mücadele 26 Haziran Cuma günü, 05:00 satinde yapılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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