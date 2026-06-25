TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kritik ve heyecan dolu fikstürü hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Ekvador-Almanya maçı ön plana çıkarken, gecenin ilerleyen saatlerinde futbolseverlerin heyecanla beklediği Japonya-İsveç mücadelesi oynanacak. Ancak tüm Türkiye'nin kilitlendiği asıl randevu, sabaha karşı oynanacak olan Türkiye - ABD maçı olacak. Bu önemli müsabaka ve diğer tüm karşılaşmalar, TRT üzerinden canlı yayınlanacak.