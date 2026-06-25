Haberler
Fotohaber
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 21:44
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda, grup aşamasının kaderini belirleyecek mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden kritik karşılaşmalar ile futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Peki Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, nereden izlenir? İşte TRT1 canlı izle ekranı detayları…