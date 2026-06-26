Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 21:09

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

"Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir?" soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Böylece Norveç – Fransa ve Uruguay – İspanya mücadeleleri ön plana çıktı. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası I ve H Grubu'ndaki bu kritik randevuların yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı…

  • ABONE OL
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan takım mücadeleleri ile TRT1 canlı izle aramaları da dikkat çekti. Norveç – Fransa ve Uruguay – İspanya karşılaşmaları ile TRT 1 Dünya Kupası maçı izle aramaları ön plana çıktı.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

NORVEÇ – FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası I Grubu kapsamında Norveç – Fransa mücadelesi dikkat çekti. Karşılaşma 26 Haziran Cuma günü 22:00 saatinde başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

URUGUAY – İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası H Grubu kapsamında Uruguay – İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Haziran Cumartesi günü, 03:00 saatinde oynanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA