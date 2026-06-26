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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 21:09
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!
"Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir?" soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Böylece Norveç – Fransa ve Uruguay – İspanya mücadeleleri ön plana çıktı. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası I ve H Grubu'ndaki bu kritik randevuların yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı…