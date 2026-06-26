TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları TRT1 canlı izle!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan takım mücadeleleri ile TRT1 canlı izle aramaları da dikkat çekti. Norveç – Fransa ve Uruguay – İspanya karşılaşmaları ile TRT 1 Dünya Kupası maçı izle aramaları ön plana çıktı.