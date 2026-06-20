Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 05:51 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 06:15

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!

TRT 1 canlı milli maç izle aramaları, Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak karşılaşma öncesinde yoğunlaştı. Milli takımın sahaya çıkacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye - Paraguay karşılaşması bugün saat 06.00'da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı...

  • ABONE OL
TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!

Türkiye - Paraguay maçı için heyecan dorukta. Milli takımın Paraguay karşısında vereceği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranına odaklandı. Bugün saat 06.00'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç öncesinde ilk 11, yayın saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar belli oldu.

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI SAAT 6'DA

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE

Türkiye - Paraguay maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA