TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE | Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 canlı izle linki yayında!

Türkiye - Paraguay maçı için heyecan dorukta. Milli takımın Paraguay karşısında vereceği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranına odaklandı. Bugün saat 06.00'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç öncesinde ilk 11, yayın saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar belli oldu.