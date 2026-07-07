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Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 13:50

Trump Ankara'ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump'ın NATO programı 2026

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti için araştırmalar hız kazandı. Küresel siyasetin gözünü çevirdiği kritik zirve öncesi "Trump Ankara'ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı ekran başında takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump'ın NATO programı adım adım izleniyor.

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Trump Ankara’ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump’ın NATO programı 2026

Ankara, uluslararası diplomasinin en sıcak günlerinden birini yaşıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Donald Trump, yola çıktı. 17 yıl aradan sonra resmi bir temas için Ankara'ya ayak basacak ilk ABD Başkanı olan Trump'ın Beştepe Külliyesi'ndeki yoğun mesaisi bugün başlıyor.

Trump Ankara’ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump’ın NATO programı 2026

DONALD TRUMP ANKARA'YA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ABD Başkanı Donald Trump, sabahın erken saatlerinde Washington'dan hareket etti. Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre Trump'ın 7 Temmuz 2026 Salı günü öğleden sonra Ankara'ya ulaşması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Günlük Programı'na göre ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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Trump Ankara’ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump’ın NATO programı 2026

TRUMP'IN NATO PROGRAMI NASIL OLACAK?

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Kelly, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Ankara programına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

  • Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak.
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak.
  • Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak.
  • Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
  • Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.
Trump Ankara’ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump’ın NATO programı 2026

ERDOĞAN VE TRUMP ZİRVESİNİN KRİTİK GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Cumhurbaşkanlığı Günlük Program'ında yer aldığı üzere Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump saat 15.00'teki görüşecek. Resmî açıklamalar ve diplomatik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda görüşmede ele alınması beklenen başlıca konu başlıkları şunlar:

1- Savunma ve güvenlik işbirliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.
2- 100 milyar dolarlık ticaret hedefi.
3- KAAN savaş uçağının motor projesi (F-110 temini).
4- ABD-İran Savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri.
5- Enerji işbirliği ve mobil reaktör projesi.

6- Suriye'deki gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılması.
7- İsrail'in yayılmacı politikaları.
8- Gazze'nin yeniden imarı.
9- Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin adımlar.
10- FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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