Trump Ankara’ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump’ın NATO programı 2026

ERDOĞAN VE TRUMP ZİRVESİNİN KRİTİK GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Cumhurbaşkanlığı Günlük Program'ında yer aldığı üzere Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump saat 15.00'teki görüşecek. Resmî açıklamalar ve diplomatik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda görüşmede ele alınması beklenen başlıca konu başlıkları şunlar:

1- Savunma ve güvenlik işbirliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.

2- 100 milyar dolarlık ticaret hedefi.

3- KAAN savaş uçağının motor projesi (F-110 temini).

4- ABD-İran Savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri.

5- Enerji işbirliği ve mobil reaktör projesi.

6- Suriye'deki gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılması.

7- İsrail'in yayılmacı politikaları.

8- Gazze'nin yeniden imarı.

9- Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin adımlar.

10- FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi.