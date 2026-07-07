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Trump Ankara'ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump'ın NATO programı 2026
Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 13:50
Trump Ankara'ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek? Donald Trump'ın NATO programı 2026
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti için araştırmalar hız kazandı. Küresel siyasetin gözünü çevirdiği kritik zirve öncesi "Trump Ankara'ya geldi mi, ne zaman saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı ekran başında takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump'ın NATO programı adım adım izleniyor.