Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:18

TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite öğrencilerini kapsayan ilanda, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak aday araştırmacılar için başvuru süreci başladı. Personel alımı kapsamında başvuru tarihleri, görev yapılacak birimler ve adaylarda aranacak şartlar belli oldu. İşte, TÜBİTAK 170 personel alımı başvuru ekranı ve ilan detayları…

  • ABONE OL
TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

TÜBİTAK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görecek öğrenciler arasından 170 kısmi süreli proje personeli alacak. Aday araştırmacı olarak görev yapacak öğrenciler, kurumun farklı merkez ve enstitülerinde istihdam edilecek.

TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

TÜBİTAK 170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başladı.Adaylar başvurularını 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

TÜBİTAK 170 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

İlan kapsamında alınacak 170 kişi, kısmi süreli proje personeli yani aday araştırmacı olarak görev yapacak. Adaylar; TÜBİTAK BİLGEM, MAM, RUTE, SAGE, TÜSSİDE ve UZAY birimlerinde istihdam edilecek.

  • BİLGEM- 64
  • SAGE- 50
  • UZAY- 25
  • MAM- 16
  • RUTE- 9
  • TÜSSİDE- 6
  • Toplam- 170
TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TÜBİTAK aday araştırmacı alımı, Ankara ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek. İlanda yer alan birim ve referans kodlarına göre adayların görev yapacağı şehir değişiklik gösterecek.

Başvuru yapacak adayların, tercih edeceği ilandaki görev yeri ile bölüm şartlarını ayrıca incelemesi gerekecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

TÜBİTAK 170 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK aday araştırmacı alımına başvuracak adayların, 2026-2027 eğitim öğretim yılında lisans programlarının 3'üncü veya 4'üncü sınıfında öğrenim görüyor olması gerekiyor.

Adayların ayrıca ilan edilen referans kodunda belirtilen bölüm şartlarını taşıması, ilgili birimin özel koşullarını sağlaması ve yabancı dil şartını karşılaması gerekecek. KPSS puanı aranmayacak.

Bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, mekatronik, makine, kimya, endüstri mühendisliği ile fen bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrenciler, ilan şartlarına göre başvuru yapabilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA