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TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:18
TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite öğrencilerini kapsayan ilanda, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak aday araştırmacılar için başvuru süreci başladı. Personel alımı kapsamında başvuru tarihleri, görev yapılacak birimler ve adaylarda aranacak şartlar belli oldu. İşte, TÜBİTAK 170 personel alımı başvuru ekranı ve ilan detayları…