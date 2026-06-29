TÜBİTAK 170 personel alımı başvuruları ne zaman? Aday araştırmacı alımı başvuru şartları açıklandı

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TÜBİTAK aday araştırmacı alımı, Ankara ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek. İlanda yer alan birim ve referans kodlarına göre adayların görev yapacağı şehir değişiklik gösterecek.

Başvuru yapacak adayların, tercih edeceği ilandaki görev yeri ile bölüm şartlarını ayrıca incelemesi gerekecek.

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