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Haberler Fotohaber TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:16

TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

Enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. 2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, ne kadar olacak sorgulanıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler nisan ayı enflasyon oranına çevrildi. Enflasyon oranları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. 2023 Nisan ayı enflasyon oranı bugün mü açıklanıyor, saat kaçta soruları gündemi meşgul ediyor. TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE verisi kira artış oranı başta olmak üzere ekonomide birçok alanı etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan rakamların etkisi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, tahmini…

TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta soruları mayıs ayının gelmesiyle gündemi meşgul etmeye başladı. Memur ve emekli zammının belirlenmesi gibi pek çok alan için önem arz eden enflasyon rakamları her ay vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak aylık bazda yüzde 2,29; yıllık bazda yüzde 50,51 olarak açıklanan rakamların bu ay yüzde kaç olacağı merak konusu. Peki, 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? İşte TÜİK rakamları ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ve tahmini…

TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü bugün saat 10.00'da açıklanacak. Açıklandığında haberimize eklecektir. Gelişmeler için takipte kalınız.

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TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Nisan'da yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!
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