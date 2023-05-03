TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta soruları mayıs ayının gelmesiyle gündemi meşgul etmeye başladı. Memur ve emekli zammının belirlenmesi gibi pek çok alan için önem arz eden enflasyon rakamları her ay vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak aylık bazda yüzde 2,29; yıllık bazda yüzde 50,51 olarak açıklanan rakamların bu ay yüzde kaç olacağı merak konusu. Peki, 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? İşte TÜİK rakamları ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ve tahmini…