TÜİK BUGÜN AÇIKLIYOR: Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı!

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
09:16
Enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. 2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, ne kadar olacak sorgulanıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler nisan ayı enflasyon oranına çevrildi. Enflasyon oranları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. 2023 Nisan ayı enflasyon oranı bugün mü açıklanıyor, saat kaçta soruları gündemi meşgul ediyor. TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE verisi kira artış oranı başta olmak üzere ekonomide birçok alanı etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan rakamların etkisi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, tahmini…