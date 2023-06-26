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Haberler Fotohaber Tunceli bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 14:43

Tunceli bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

İslam alemi yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'nı 28 Haziran'da kutlayacak olurken Tunceli bayram namazı saati Tuncelilerin gündeminde. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. Peki Tunceli bayram namazı saati ne zaman? 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Tunceli bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Tunceli vatandaşlar Tunceli bayram namazı saati araştırmasına çıktı. 28 Haziran'da Kurban Bayramı birinci günü idrak edilecek olup gözler Tunceli'de bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtına çevrildi. Kurban Bayramı sabahı camilerde 81 ilde Müslümanlar bayram namazını yaşadıkları ilin saat bilgisine göre kılacaklar. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Tunceli'de bayram namazı saati ne zaman? 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Tunceli bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre Tunceli bayram namazı vakti 05.34 olarak belirlendi. Buna göre il genelinde Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

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Tunceli bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Tunceli bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Tunceli Kurban Bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd

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