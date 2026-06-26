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Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2026 01:57
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 02:00
Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda heyecan dorukta. Hollanda ve Tunus galibiyet hedefi ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik müsabaka ile futbolseverler "Tunus - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırıyor. İşte mücadelinin yayın detayları...