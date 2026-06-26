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Haberler Fotohaber Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2026 01:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 02:00

Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda heyecan dorukta. Hollanda ve Tunus galibiyet hedefi ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik müsabaka ile futbolseverler "Tunus - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırıyor. İşte mücadelinin yayın detayları...

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Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları heyecanı devam ediyor. Futbolseverler için Tunus - Hollanda maçı izleme ekranı sorgulaması yapılıyor. Böylece Tunus - Hollanda maçı müdalesinin yayın bilgileri ön plana çıktı.

Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI TUNUS - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki Tunus - Hollanda maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından, 26 Haziran 2026 tarihinde 02.00 saatinde canlı olarak yayınlanacak.

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Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TUNUS - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı 26 Haziran 2026 tarihinde, saat 02.00'de başlayacak. Tunus - Hollanda maçı mücadelesini hakem Katia Garcia yönetecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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