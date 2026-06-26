Tunus - Hollanda Maçı Yayın Bilgisi | 2026 FIFA Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları heyecanı devam ediyor. Futbolseverler için Tunus - Hollanda maçı izleme ekranı sorgulaması yapılıyor. Böylece Tunus - Hollanda maçı müdalesinin yayın bilgileri ön plana çıktı.