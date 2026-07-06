Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 06.07.2026 17:29

TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

Komedi türündeki yapımı izlemek isteyen sinemaseverler, filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve çekim detaylarını araştırıyor. Eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken film, yayınlandığı günden bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Tur Rehberi'nin çekildiği yerler de merak edilen konular arasında yer alıyor.

  • ABONE OL
TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

Tur Rehberi konusu ve oyuncuları, filmin ekrana gelmesiyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Başrollerinde sevilen oyuncuların yer aldığı yapımın ne zaman çekildiği, hangi şehirlerde çekimlerinin gerçekleştirildiği ve hikayesinin detayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Film, eğlenceli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

TUR REHBERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları tanımanın en iyi yolunun birlikte yapılan bir yolculuk olduğunu mizahi bir bakışla anlatan Tur Rehberi, sıra dışı bir seyahati konu alıyor. Her şeyin kontrolden çıktığı bu turda, beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalan bir tur rehberi, grubunu ayakta tutmak için hem kendi sınırlarıyla hem de yaşanan kaosla mücadele etmek zorunda kalıyor. Eğlence ve maceranın iç içe geçtiği film, izleyiciye keyifli anlar vaat ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

TUR REHBERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tur Rehberi'nin çekimleri ağırlıklı olarak Antalya'da gerçekleştirildi. Yaklaşık üç hafta süren çekim sürecinde Side, Kepez, Muratpaşa ve Kaleiçi gibi kentin farklı noktaları film platosu olarak kullanıldı.

TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

TUR REHBERİ OYUNCU KADROSU

Başrolünde Cem Gelinoğlu'nun yer aldığı yapımda; Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu gibi deneyimli isimler rol alıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA