TUR REHBERİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Tur Rehberi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

TUR REHBERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları tanımanın en iyi yolunun birlikte yapılan bir yolculuk olduğunu mizahi bir bakışla anlatan Tur Rehberi, sıra dışı bir seyahati konu alıyor. Her şeyin kontrolden çıktığı bu turda, beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalan bir tur rehberi, grubunu ayakta tutmak için hem kendi sınırlarıyla hem de yaşanan kaosla mücadele etmek zorunda kalıyor. Eğlence ve maceranın iç içe geçtiği film, izleyiciye keyifli anlar vaat ediyor.